"زفاف القرن" يهز مواقع التواصل الاجتماعي.. كم تكلّف؟

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات لما وصف بـ"زفاف القرن" بين الأمريكيين مادلين بروكواي، و جاكوب لاغرون، بكلفة أكثر من 50 مليون دولار. اضافة اعلان





حفلات مبهرة لمدة 5 أيام



حفل الزفاف



فعاليات متنوعة



وتزوج الأمريكيان في العاصمة الفرنسية باريس، حيث أقاما حفلات مبهرة لمدة 5 أيام في أكثر المواقع المرغوبة في جميع أنحاء مدينة الأضواء.وشهدت الأيام الخمسة عشاء ترحيبيًا في دار الأوبرا بباريس، وغداء خاصًا في جناح "شانيل هوت كوتور"، وليلة ولا ألف ليلة وليلة في قصر فرساي، وفقًا لـ"ديلي ميل".وتلقت الشابة البالغة من العمر 26 عامًا معاملة كبار الشخصيات طوال أسبوع تقريبًا، شملت سائقًا خاصًا، وفريقا كبيرًا للعناية بها، وعددًا من مصممي الأزياء، ومجموعة من المصورين المحترفين الذين تابعوها في كل خطواتها.وقامت مادلين بتوثيق زفافها برمته ومشاركته على حساب في "تيك توك"، حيث انتشرت مقاطع الفيديو على نطاق واسع، وحصلت على مئات الآلاف من المشاهدات، وتركت الكثير من الناس يتساءلون: من هما مادلين وجاكوب؟ وكيف تمكنا من إقامة أكثر حفلات الزفاف بريقا في المئة عام الماضية؟أقيم حفل الزفاف في 18 نوفمبر الجاري، لكن الأحداث بدأت قبل ذلك بوقت طويل، حيث سافر الزوجان وأصدقاؤهما المقربون وأفراد الأسرة إلى باريس قبل أيام من بدء الاحتفالات.وبدأت المراسم بحفل في متجر شانيل، حيث تم تقديم مجموعة مذهلة من الهدايا لمادلين.وفي اليوم التالي، توجها إلى قصر فرساي الشهير، حيث قاما بجولة خاصة. وفي المساء، استضافت مادلين وجاكوب الأقارب والأصدقاء في عشاء على ضوء الشموع في المقر الملكي السابق.وأقام الزوجان طوال الليل في فندق "Le Grand Contrôle" في القصر، حيث تبدأ أسعار الغرف من 2400 دولار في الليلة، وتصل إلى 14200 دولار حسب النوع والحجم.ويوم الأربعاء، قامت مادلين وجاكوب بزيارة برج إيفل، قبل الشروع في جولة ليلية بالقارب في المدينة، حيث استمتعا بوجبة فاخرة أخرى.بعد ذلك، أقاما حفلاً صغيرًا تحت قوس النصر، حيث تناولا وجبات خفيفة من الحلويات واستمتعا ببعض الكوكتيلات.وأُقيم حفل العشاء التدريبي في دار أوبرا باريس الشهيرة، وقام الثنائي بتزيين المبنى بالكامل بمئات الزهور. ووفقًا لمقطع فيديو شاركته شركة الزهور، فقد استغرق الأمر أسبوعًا كاملاً من الاستعداد لتجهيز دار الأوبرا، إضافة إلى مشاركة 25 موظفًا.وتناول الزوجان وضيوفهما العشاء تحت السقف المطلي الشهير لمارك شاغال في فندق غارنييه.وفي حين أن تكلفة إقامة حدث ما في دار الأوبرا في باريس غير مدرجة على موقعها على الإنترنت، فقد قدرت إحدى شركات تنظيم الفعاليات أنها تكلف ما لا يقل عن 325 ألف دولار.وموقع حفل الزفاف غير معروف لأن مادلين لم تقم بعد بتحميل أي محتوى من اليوم الكبير، ولكن بناء على مشاركات الضيوف، يبدو أنه أقيم في الهواء الطلق في حديقة رائعة تطل على برج إيفل.وبالنسبة لحفل الاستقبال، احتفل الزوجان في غرفة كانت بها زهور بيضاء وخضراء تتدلى من السقف، وأوركسترا حية، وأضواء معقدة كتبت عليها الأحرف الأولى من أسمائهما.