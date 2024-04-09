زحمة آخر رمضان.. نصائح للوقاية من العدوى ونزلات البرد

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تأخذ بهجة الشراء والتسوق، الكثيرين إلى زحمة الأسواق والمتاجر لأجل شراء مستلزمات العيد في آخر شهر رمضان المبارك.

ووجه الخبراء نصائح للوقاية من العدوى ونزلات البرد في الزحام، بحسب موقعى medshadow وWebmd، والتي من أهمها:



الوقاية من العدوى في زحام آخر رمضان:

1-النوم الجيد:

2- تناول الطعام الصحى:

3- التطعيمات:

4- قم بتغطية أنفك وفمك وارتداء كمامة:

5- غسل اليدين:

يحتاج جسمك إلى النوم لمحاربة الالتهابات، بينما تحلم، ينشط جهازك المناعي وينتج خلايا وبروتينات مهمة تساعد جهازك المناعي على محاربة مسببات الأمراض.وفي عدم النوم بشكل متواصل لمدة 24 ساعة، فلن تتمكن من تكوين عدد كبير من هذه الخلايا المهمة، وهذا يتركك عرضة للإصابة بالعدوى.أنظمتنا المناعية معقدة، ومن أجل الحفاظ على عمل جهاز المناعة جيدًا بكفاءة، نحتاج إلى مستويات كافية من مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مثل فيتامين C، وفيتامين D، وفيتامين A، والزنك، والحديد، والبروتين.وأفضل طريقة للتأكد من حصول جهازك المناعي على الوقود الذي يحتاجه لحمايتك هو الحفاظ على نظام غذائي متنوع وصحي.تعد اللقاحات واحدة من أكثر الطرق فعالية لتقليل خطر الإصابة بالمرض وتحسين النتائج إذا أصبت بالمرض.لقد تربى معظمنا على تغطية أفواهنا وأنوفنا بأيدينا عندما نعطس أو نسعل بدلًا من ذلك، استخدم ثنية مرفقك أو منديلًا بهذه الطريقة، لن تصل الجراثيم الباردة إلى يديك وتنتشر، ويمكنك ارتداء كمامة للوقاية من العدوى في التجمعات.غسل يديك هو الطريقة الأكثر أهمية لوقف انتشار نزلات البرد، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن حوالي 80٪ من الأمراض المعدية تنتشر عن طريق اللمس، حيث تصل جراثيم البرد إلى اليدين ومن هناك إلى العينين والفم.