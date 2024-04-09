الثلاثاء، 30 رمضان 1445 ، 09 أبريل 2024

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زحمة آخر رمضان.. نصائح للوقاية من العدوى ونزلات البرد

أاسواق مكة
أسواق مكة
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تأخذ بهجة الشراء والتسوق، الكثيرين إلى زحمة الأسواق والمتاجر لأجل شراء مستلزمات العيد في آخر شهر رمضان المبارك.
ووجه الخبراء  نصائح للوقاية من العدوى ونزلات البرد في الزحام، بحسب موقعى medshadow وWebmd، والتي من أهمها:اضافة اعلان

الوقاية من العدوى في زحام آخر رمضان:


1-النوم الجيد:


يحتاج جسمك إلى النوم لمحاربة الالتهابات، بينما تحلم، ينشط جهازك المناعي وينتج خلايا وبروتينات مهمة تساعد جهازك المناعي على محاربة مسببات الأمراض.
وفي عدم النوم بشكل متواصل لمدة 24 ساعة، فلن تتمكن من تكوين عدد كبير من هذه الخلايا المهمة، وهذا يتركك عرضة للإصابة بالعدوى.

2- تناول الطعام الصحى:


أنظمتنا المناعية معقدة، ومن أجل الحفاظ على عمل جهاز المناعة جيدًا بكفاءة، نحتاج إلى مستويات كافية من مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية مثل فيتامين C، وفيتامين D، وفيتامين A، والزنك، والحديد، والبروتين.
وأفضل طريقة للتأكد من حصول جهازك المناعي على الوقود الذي يحتاجه لحمايتك هو الحفاظ على نظام غذائي متنوع وصحي.

3- التطعيمات:


تعد اللقاحات واحدة من أكثر الطرق فعالية لتقليل خطر الإصابة بالمرض وتحسين النتائج إذا أصبت بالمرض.

4- قم بتغطية أنفك وفمك وارتداء كمامة:


لقد تربى معظمنا على تغطية أفواهنا وأنوفنا بأيدينا عندما نعطس أو نسعل بدلًا من ذلك، استخدم ثنية مرفقك أو منديلًا بهذه الطريقة، لن تصل الجراثيم الباردة إلى يديك وتنتشر، ويمكنك ارتداء كمامة للوقاية من العدوى في التجمعات.

5- غسل اليدين:


غسل يديك هو الطريقة الأكثر أهمية لوقف انتشار نزلات البرد، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن حوالي 80٪ من الأمراض المعدية تنتشر عن طريق اللمس، حيث تصل جراثيم البرد إلى اليدين ومن هناك إلى العينين والفم.

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