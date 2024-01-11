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ريان جديد بدولة عربية .. حفرة بعمق 27 مترا تبتلع شابا

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الشرطة المغربية
أ أ
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في واقعة تشبه حادثة الطفل ريان في المغرب، والذي وقع في بئر وانتشلت جثته منه متوفيا قبل عامين، وقعت حادثة مشابهة لها لشاب أردني في محافظة الزرقاء.
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حفرة تبتلع شابا في الأردن:


وفي تفاصيل الواقعة التي نشرتها وسائل إعلام محلية، فقد أخلت كوادر فريق البحث والإنقاذ الدولي بالتعاون مع مرتبات دفاع مدني بمحافظة الزرقاء جثمان الشاب عقب سقوطه داخل الحفرة بعد جهود مضنية استمرت 24 ساعة عمل متواصلة.

وأوضحت أنه تم تشخيص سبب الوفاة الاختناق الناتج عن انهيار الحفرة، بالإضافة لوجود كسور ورضوض في أماكن متفرقة من جسده. 

كما نقلت عن مصدر أمني أن كافة فرق الدفاع المدني المتخصصة في المحافظة توجهت إلى بلدة أم الصليح في لواء الهاشمية للتعامل مع الحادثة.
وكان سكان المنطقة قد أبلغوا، أن سبب وجود الحفرة في فناء منزله غير معروف.

 أيضا لم يكن أحد يعلم فيما إذا كان الشاب الراحل يخطط لحفر بئر مياه أم كان يوجد لديه أخرى غير معلن عنها، كونها سابقة تحصل لأول مرة في بلدته.

من جانبها فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادثة للوقوف على ملابسات القضية وأخذ أقوال المقربين من الشاب.

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