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صحيفة تواصل الالكترونية

روشتة صباحية.. هكذا تُغيّر نفسك للأفضل

التغيير للأفضل
التغيير للأفضل يتطلب تطوير الأفكار وتغيير السلوكيات
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قدمت الكاتبة ندى محمد صبر، مجموعة من النصائح من أجل التغيير للأفضل، عبر تطوير الأفكار وتغيير السلوكيات التي لا ترضى عنها، وغيرها من مقترحات. اضافة اعلان
وقالت عبر صحيفة "الجزيرة": "كل إنسان يستحق الأفضل، في كل أمور حياته الاجتماعية والشخصية والأسرية، وهذا شعور جيد لتحقيق الأمنيات والوصول للإنجازات".

الهوس والتعالي والكبرياء

 لكنها حذرت من أن "يبالغ الشخص في استحقاقه، إلى حد الهوس والتعالي والكبرياء، ويطالب بأمور غير واقعية، كاستحقاقه لأفضل مكانة وأعلى مستوى، وأفضل تعامل استثنائي، بدون تقديم إنجازات ونجاحات، بل يفتقد للإمكانيات والمهارات والخبرات، عندها سيكون هذا الاستحقاق استحقاقًا غير واقعي".‏
وأوضحت أن "الاستحقاق علاقة تكاملية، بين تقدير الذات وبين الإمكانيات، والمكانة التي يرغب أن يكون فيها، هو عبارة عن مزيج من أهداف، ترتبط بإمكانيات الشخص وطموحه، للحصول على ما يريد".

الموروثات الثقافية والبيئية

وخلصت الكاتبية من ذلك إلى أن درجة الاستحقاق تختلف من شخص لآخر، بحسب هذا المزيج من الموروثات الثقافية والبيئية.
وأضافت: "ويعتمد هذا الاختلاف، على كمية المعتقدات، التي ارتبطت معه منذ الطفولة، ويبدأ من اهتمام ورعاية الوالدين، والمجتمع يساعد في تنمية هذا الإحساس".
واستخلصت من قول الله تعالى: "واتاكم من كل ما سألتموه"، أن "الله سبحانه وتعالى، قد يسر لنا أن ندعو بما تكنه صدورنا من أمنيات، ووهبنا الكثير من القدرات، التى تمكننا من تحقيق هذه الأهداف، فما أكرمك يا الله".

التميز فعلاً لا قولاً

لكنها بينت أن "الاستحقاق الذاتي، لايعني كما قال إبليس (أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ)".
وتابعت شارحة: "أن تقول إنك تستحق الأفضل، فذلك يعني أن لديك ما تتميز به فعلاً وليس قولاً، أن تصبح أفضل من ذي قبل، سواء ماديًا اجتماعيًا مهنيًا أو أي جانب كان، مقارنة بنفسك وليس مع الآخرين، بعيدًا عن التعالي والخواء والأنانية".
بيد أنها قالت: "للأسف البعض يعتقد أنه يستحق أفضل الفرص، لأنه يحمل جنسية معينة، أو ينحدر من منطقة أو طبقة معينة، ويحق له أكثر من غيره، بينما هي سمات النرجسية, فدائما الأواني الفارغة تصدر أصواتًا عالية".
وختمت داعية: "طور من أفكارك بالعلم والاطلاع وغير السلوكيات التي لاترضى عنها، لأنها تابعة لأفكارك، ولا تسعى للكمال، ودرب نفسك على المرونة والإنجاز، لتكن واقعيا، وتصل للتطوير وتحقق الأهداف".

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