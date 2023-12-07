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رقم عالمي.. يقود دراجة لمسافة 130 كلم دون استخدام اليدين!

دراجة
موراي أثناء محاولته تحقيق رقم قياسي
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نجح روبرت موراي، من مقاطعة ألبرتا الكندية في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد أن قطع 130 كلم بدراجته دون استخدام يديه. اضافة اعلان
وأعلنت موسوعة جينيس، أن روبرت موراي قطع المسافة في زمن قدره 5 ساعات و37 دقيقة.
وقال موراي إنه استخدم يديه لتدليك ساقيه أثناء محاولته تحقيق رقم قياسي، موضحًا أنه تدرب كثيرًا على ركوب الدراجة دون استخدام المقاود.
وأضاف لموسوعة الأرقام القياسية: "أنا شخصيًا أجد أن الوضع أكثر راحة للتواجد فيه بدلاً من الانحناء. يمكنني إرسال رسالة نصية وتغيير الأغنية وإخراج أي شيء من حقيبتي أثناء ركوب دراجتي. إنها مثل الطبيعة الثانية بالنسبة لي".

حملة لجمع التبرعات لجمعية الزهايمر 

وكانت محاولة موراي القياسية بمثابة حملة لجمع التبرعات لجمعية الزهايمر في كالجاري.
وقال: "مرض الزهايمر هو مرض متوارث في عائلتي، ومنذ ذلك الحين فقدت جدتي بسبب المرض. إن تحطيم الرقم القياسي وجمع الأموال من أجل قضية قريبة وعزيزة على قلبي كان مجرد فوز مزدوج!".
وأشار إلى أنه يضع الآن نصب عينيه تحقيق رقم قياسي عالمي في مجال مختلف للغاية، متابعًا: "آمل أن أتمكن في صيف 2024 من محاولة تسجيل الرقم القياسي لأكبر حفلة اجتماعية/آيس كريم في العالم".

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