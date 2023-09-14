رغم تدمير الزلزال لمنازلهم.. أطفال مغاربة لم يتخلوا عن حصتهم لحفظ القرآن

أ أ
وثق مقطع فيديو مشهدا مؤثرا لعدد من أطفال المغرب، وهم في حلقة لتحفيظ القرآن الكريم، عقب الزلزال المدمر.
أطفال مغاربة يحفظون القرآن عقب الزال:
وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره موقع "هسبريس" الأطفال وهم يصطفون في حلقة في العراء عقب الزلزال.
وأوضحت الصحيفة أن الأطفال أصروا على إتمام حصتهم لحفظ القرآن الكريم، رغم تهدم منازلهم، حيث ظهروا وهم يرددون بصوت عال الآيات من سورة البروج.
مصلون مغاربة أثناء الزلزال:
كما أظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، الدقائق الأولى من وقوع زلزال المغرب المدمر، داخل أحد المساجد.
والتقطت كاميرات المراقبة، لحظة اصطفاف المصلين بجانب بعضهم، فيما بدا أن الأرض تهتز تحت أقدامهم، والأصوات عالية.
وانقطعت الكهرباء بعد ذلك، إلا أن المصلين لم يتحركوا من أماكنهم وأكملوا الصلاة في ثبات.
ثبات واعظ مغربي:
أيضا أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أحد المشايخ وهو يعطي درسًا ويتحدث عن الإسلام باللغة الفرنسية، ولحظة وقوع الزلزال تعامل الواعظ بثبات انفعالي عجيب.
واستغرب رواد مواقع التواصل، من طريقة تعامل هذا الواعظ مع الزلزال وكيف ابتسم وردد:" الله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله".
تمايل مسجد الكتبية في مراكش:
أيضا وثق مقطع فيديو آخر تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، مدى تأثر أحد مساجد مدينة مراكش المغربية بالزلزال المدمر.
وظهر مسجد الكتبية الشهير بمراكش، وهو يتأرجح متأثراً بقوة الزلزال الذي ضرب البلاد وتسبب بمقتل المئات، حيث ظهر المواطنون وهم يفرون مذعورين خشية أن ينهار.
رغم تحطم دوارهم إثر الزلزال.. أطفال لا يتخلون عن حصتهم لحفظ القرآن الكريم#زلزال_المغرب #أطفال #زلزال_الحوز #المغرب #زلزال_مراكش #حفظ_القرآن pic.twitter.com/HirZN7KFqp— Hespress هسبريس (@hespress) September 13, 2023