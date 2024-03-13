رغم الصلح بينهما.. يقتل شخصًا تشاجر مع والده وهذا ما قاله قبل تنفيذ حكم الشرع

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سرد المحقق في النيابة العامة، وليد الحسن، قصة الابن الذي قتل شخصًا تشاجر مع والده على الرغم من إتمام الصلح بينهما.

وقال في مقابلة له مع برنامج "الليوان" على فضائية "روتانا خليجية": "اثنان من كبار السن حدث بينهما خلاف، أحدهما اعتدى على الطرف الآخر، وانتهى الخلاف بينهما بالصلح وتوافقا.

لكن ابن الطرف المعتدى عليه، لم يقبل مسألة الصلح والاعتداء على والده.

بدأ الابن يخطط للثأر والانتقام، وقام بالترصد للمجني عليه وقام بقتله وسلم نفسه وتم تنفيذ الحكم الشرعي بقتله.

وأثناء وجوده داخل السجن وقبل تنفيذ حكم القصاص، أبدى المتهم الندم على التصرف في مقطع فيديو عبر موقع "يوتيوب".



