الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

رعب في بريطانيا.. كتلة نارية تحول ليل أكسفورد إلى نهار (فيديو)

انفجار
كتلة نارية أضاءت سماء أكسفورد
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لكرة نار في سماء مدينة أكسفورد ببريطانيا، أثر انفجار قوي  أثار حالة من الذعر بين السكان.اضافة اعلان
وقالت الشرطة البريطانية، مساء أمس الاثنين، إن الحريق ناجم عن برق ضرب حاويات الغاز في المنطقة، مشيرة إلى عدم تأكيد حدوث إصابات حتى الآن.

بيان من شركة الكهرباء


يأتي ذلك مع تساقط الأمطار مساء أمس مصحوبة بالبرق. وقالت شركة الكهرباء "سيفيم ترينت جرين باور"، إن الانفجار نجم عن صاعقة تسببت في انقطاع الكهرباء عن حوالي 1000 من السكان المحليين. 
وأوضحت عبر موقع "فيسبوك"، أن الحريق اندلع من منشأتها نتيجة البرق في حوالي الساعة 7.20 مساءً الاثنين، مشيرة إلى إصابته حاوية للغاز في منشأة بالقرب من يارنتون، أوكسفوردشاير، مما أدى إلى اشتعال النار فيها.
وقال ممثل الشركة إن أحدًا لم يصب في الحادث.
وهرعت الشرطة إلى موقع الانفجار، وجاء في بيان لهنا: "ضباطنا موجودون حاليًا في مكان الحريق في مصنع للنفايات بالقرب من يارنتون، أوكسفورد شاير".
وأضاف البيان: "يعتقد أن البرق ضرب حاويات الغاز في الموقع خلال سوء الأحوال الجوية، هذا المساء، ما تسبب في حريق كبير".
كما تم استدعاء خدمة الإطفاء والإنقاذ في أوكسفورد شاير إلى موقع الحادث، ولا تزال عمليات الإطفاء والإنقاذ مستمرة، وقال متحدث باسم الخدمة إنه "لن يكون هناك أي تحديثات أخرى هذا المساء".

شهود عيان

ورصد السكان مشاهد الانفجار عبر منصات التواصل الاجتماعي. 
ونشر أحدهم لقطة للانفجار على منصة "إكس"، وكتب: "هل رأى أي شخص آخر في أكسفورد تلك الكرة النارية؟؟ انفجار قوي ثم السماء فعلت ذلك؟؟ (ضع في اعتبارك أنها من المفترض أن تكون مظلمة)".
وقال جاك فراود، الذي يعمل في جامعة أكسفورد: "كنت جالسًا في مطبخي عندما أضاءت الغرفة بأكملها بضوء أبيض لامع، ثم أعقب ذلك صدع ضخم بدا وكأنه رعد شديد حقًا. كان الأمر كما لو كانت السماء تنبض باللون البرتقالي، قبل أن يتلاشي بعد حوالي 20 ثانية".

اقرأ أيضا

الدكتور سعد الخثلان
8:24 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

ما المقصود بقول النبي ﷺ: "وأُعطيت الكنزين الأحمر والأبيض"؟ "الخثلان" يوضح

العمل عن بعد
7:37 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

معالجات ومبادرات.. كيف يكون التقاعد بداية وليس نهاية لتحقيق الأهداف؟

IMG-20231003-WA0001
2:45 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

لتجنب الغازات كريهة الرائحة.. لا تتناول هذه الأطعمة

قط وذئب
9:35 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

"قتال الأبطال" قط ينجح في النجاة من ذئب ونهاية تفوق الوصف (فيديو)

اقرأ أيضا

"والذي قدر فهدى".. لن تصدق ما يفعله الغراب لأجل كسر "الجوز"

طار في الهواء كقطعة ورق.. ثور ووحيد القرن وجها لوجه

عامل نظافة يتلو القرآن بطريقة مؤثرة في مدرسة ثانوية بدولة خليجية

تعرف على طرق الالتحاق بالحلقات القرآنية بالمسجد الحرام

منح جائزة نوبل 2023 لعالمين ساهما في تطوير لقاحات كورونا

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

دب 1:30 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

فيديو يحبس الأنفاس.. دب جائع يفسد نزهة أسرة بهذه الطريقة

معلم 1:24 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

شاهد.. معلم يوظف السبورة بشكل إبداعي أثناء الشرح للطلاب

ملعب كرة السعودية 8:56 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

شاهد.. شابان يسقطان من أعلى الجبل أثناء لعب الكرة بجازان وهذا ما حدث لهما

اقرأ أيضا

مشاكل النوم
1:04 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

مشاكل النوم في منتصف العمر.. الأسباب وطرق الحل الممكنة

مخطوطة
12:05 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

مصر.. ترميم مخطوطة للقرآن الكريم تعود للقرن الأول الهجري (صور)

444
10:41 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

شاهد.. شاب يسحب 6 سيارات بأسنانه ويحقق رقمين قياسيين عالميين

العمل بلا مقابل مجز يعرض الإنسان للإصابة بأمراض القلب
8:25 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

معادلة الـ 30 ثانية.. وصفة ذهبية لتطوير مهارة الاختصار

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

سكني
10:02 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

"الموارد" تحدد شروط المسكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أهم 10
9:56 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. مسؤول لمراقبة حافلات المدارس وإجراءات لمواجهة فيروس نيباه

التأمينات
8:57 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

"التأمينات" تُحذر من فرض غرامات بنسبة 12% في هذه الحالة

الجوازات - جواز سفر
8:54 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

الجوازات: يحق للمواطن الحصول على جواز سفر متى شاء

فيروس نيباه
8:19 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

4 أعراض و3 طرق للوقاية.. كل ما تريد معرفته عن فيروس نيباه وإجراءات المملكة لمواجهته

أمطار المملكة 2
7:22 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

منها مكة والجوف.. "الأرصاد" يتوقع أمطارًا ورياحًا على 9 مناطق بالمملكة