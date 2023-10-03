رعب في بريطانيا.. كتلة نارية تحول ليل أكسفورد إلى نهار (فيديو)

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وثق مقطع فيديو متداول لقطات لكرة نار في سماء مدينة أكسفورد ببريطانيا، أثر انفجار قوي أثار حالة من الذعر بين السكان. اضافة اعلان

وقالت الشرطة البريطانية، مساء أمس الاثنين، إن الحريق ناجم عن برق ضرب حاويات الغاز في المنطقة، مشيرة إلى عدم تأكيد حدوث إصابات حتى الآن.





بيان من شركة الكهرباء

شهود عيان



يأتي ذلك مع تساقط الأمطار مساء أمس مصحوبة بالبرق. وقالت شركة الكهرباء "سيفيم ترينت جرين باور"، إن الانفجار نجم عن صاعقة تسببت في انقطاع الكهرباء عن حوالي 1000 من السكان المحليين.وأوضحت عبر موقع "فيسبوك"، أن الحريق اندلع من منشأتها نتيجة البرق في حوالي الساعة 7.20 مساءً الاثنين، مشيرة إلى إصابته حاوية للغاز في منشأة بالقرب من يارنتون، أوكسفوردشاير، مما أدى إلى اشتعال النار فيها.وقال ممثل الشركة إن أحدًا لم يصب في الحادث.وهرعت الشرطة إلى موقع الانفجار، وجاء في بيان لهنا: "ضباطنا موجودون حاليًا في مكان الحريق في مصنع للنفايات بالقرب من يارنتون، أوكسفورد شاير".وأضاف البيان: "يعتقد أن البرق ضرب حاويات الغاز في الموقع خلال سوء الأحوال الجوية، هذا المساء، ما تسبب في حريق كبير".كما تم استدعاء خدمة الإطفاء والإنقاذ في أوكسفورد شاير إلى موقع الحادث، ولا تزال عمليات الإطفاء والإنقاذ مستمرة، وقال متحدث باسم الخدمة إنه "لن يكون هناك أي تحديثات أخرى هذا المساء".ورصد السكان مشاهد الانفجار عبر منصات التواصل الاجتماعي.ونشر أحدهم لقطة للانفجار على منصة "إكس"، وكتب: "هل رأى أي شخص آخر في أكسفورد تلك الكرة النارية؟؟ انفجار قوي ثم السماء فعلت ذلك؟؟ (ضع في اعتبارك أنها من المفترض أن تكون مظلمة)".وقال جاك فراود، الذي يعمل في جامعة أكسفورد: "كنت جالسًا في مطبخي عندما أضاءت الغرفة بأكملها بضوء أبيض لامع، ثم أعقب ذلك صدع ضخم بدا وكأنه رعد شديد حقًا. كان الأمر كما لو كانت السماء تنبض باللون البرتقالي، قبل أن يتلاشي بعد حوالي 20 ثانية".