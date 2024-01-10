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رسميًا.. اتهام سناب شات بتسهيل تجارة المخدرات

سناب شات
تطبيق "سناب شات"
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رفعت مجموعة من عائلات المراهقين، الذين تناولوا جرعات زائدة من الفنتانيل، دعوى قضائية تتهم منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات" بتسهيل صفقات المخدرات غير المشروعة.اضافة اعلان

اتهام سناب شات بتسهيل صفقات المخدرات

وقالت العائلات إن الفنتانيل هو مادة أفيونية اصطناعية أشد فتكًا مرات عديدة من الهيروين، وتسهم سناب شات في تسهيل تسويقه بين المراهقين.

سناب شات توفر ملاذًا آمنًا لبيع المخدرات

وتزعم الدعوى، أن المسؤولين في الشركة علموا أن تصميم المنصة ومزاياها الفريدة توفر ملاذًا آمنًا لبيع المخدرات غير القانونية.

مستقبل عمل منصات التواصل الاجتماعي

وقد يكون لهذه الدعوى القضائية التي تلقي باللوم على المنصة في سلسلة من جرعات المخدرات الزائدة بين الشباب آثار عميقة في كيفية عمل منصات التواصل الاجتماعي ومساءلتها.

الجرعات الصغيرة من مخدر الفنتانيل تسبب الوفاة

ويعد الفنتانيل قاتلاً حتى في الجرعات الصغيرة للغاية؛ وهو رخيص الإنتاج، وغالبًا ما يباع متخفيًا في هيئة مواد أخرى.
ونشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، تقريرًا يتحدث عن أحد أسباب ارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن جرعة زائدة من مادة "الفنتانيل"، التي تعتبر أقوى بـ30 مرة من مادة الهيروين.

وفاة 100 ألف أمريكي في عام واحد من الجرعات الزائدة

وتوفى خلال عام واحد، أكثر من 100 ألف شخص نتيجة الجرعات الزائدة من المخدرات في الولايات المتحدة، وفقًا للمراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي).
ويقول باحثون متخصصون بدراسات حول المخدرات، إنها "أكبر زيادة على الإطلاق" في عدد الوفيات بالولايات المتحدة.

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