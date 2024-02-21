رحلة الـ 52 يوما.. عُماني يصل المملكة سيرا على الأقدام للمشاركة في احتفالات يوم التأسيس

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في واقعة نادرة وثق مقطع فيديو نشرته قناة " الإخبارية" كواليس رحلة استغرقت 52 يومًا قام بها عدد من الرحالة من سلطنة عمان للمشاركة في احتفالات يوم التأسيس.



احتفالات يوم التأسيس:

يوم التأسيس:

ونقلت "الإخبارية" عن أحد الرحالة العمانيين، أن الفكرة بدأت مع تشكيل فريق رياضي بولاية سدح للسير والمغامرات.وأضاف أنه تقدم بطلب للسلطات، لإحياء ذكرى مسيرة الآباء والأجداد وصولًا إلى الأراضي المقدسة.وأوضح في حديثه أن المسيرة بدأت عبر صحراء اليمن ودخلنا المملكة من معبر الوديعة ووصلنا الآن، إلى نجران.وتابع قائلا: اليوم كان لنا شرف لقاء صاحب السمو أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، واستمرت الرحلة لـ52 يومًا".ونوه في حديثه للإخبارية: "لنا شرف المشاركة في احتفالات يوم التأسيس.. حبينا نُشارك في هذه المناسبة التاريخية".وتحتفي المملكة غداً الخميس 12 شعبان 1445هـ، الموافق 22 فبراير 2024م، بذكرى يوم تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ الموافق لشهر فبراير من عام 1727م على يد الإمام محمد بن سعود – رحمه الله –.وتتجسّد في هذه المناسبة الوطنية معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة والعمق التاريخي لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.