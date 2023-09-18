رجل يقتحم مركزاً للشرطة في هذه الدولة.. ما حدث غير متوقع (فيديو)

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وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد غير متوقعة لرجل يقتحم مركزا للشرطة في تايلاند بسلاح أبيض "سكين".



رجل مسلح يقتحم مركزاً للشرطة اضافة اعلان



وأظهر المقطع، رجل في حالة غضب شديد وهياج يقتحم مركزا للشركة وسط رد فعل غير متوقع من رجل شرطة كان يقف أمامه.



رد فعل غير متوقع من الشرطي



وظهر رجل الشركة في المقطع، في حالة غير متوقعة من ضبط النفس، وكأن شيئا ما لم يحدث، وبدأ يتحدث للرجل المسلح الغاضب بهدوء شديد، ويطمئنه.

بل والغريب أن رجل الشرطة جلس على الطاولة خلفه وكأنه يتحدث مع صديق له، موجها حديثه للرجل لمسلح ويطمئنه بأنه سيحل مشكلته وعليه تسليم السلاح ولن يمسه أحد بأي سوء.



الرجل المسلح يسلم سلاحه ويبكي



وبالفعل استجاب الرجل المسلح، وسلم السكين لرجل الشركة، الذي قام على الفور باحتضانه وتهدئته وأجلسه ليستريح.

ودخل الرجل المسلح في نوبة من البكاء، فيما بادر رجال الشرطة في المركز بتقليد ضابط الشرطة زميلهم، وقاموا بتهدئة الرجل المسلح، كما تعهدوا بتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة له لحل مشكلته التي دفعته لاقتحام مركز الشرطة بهذه الطريقة.



