"ربيع المؤمن".. لماذا يجب الفرح بقدوم فصل الشتاء؟

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يفرح المؤمن بقدوم فصل الشتاء، لما فيه من زيادة العبادة والقدرة على أعمال البر والطاعات من الصوم السهل في النهار البارد وقيام الليل في الليل الطويل.

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الفرح بقدوم الشتاء:



أسباب انشراح الصدر:



#الشيخ_الخثلان : كان السلف يفرحون بقدوم فصل الشتاء، ويقولون هو الغنيمة الباردة، فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: «الشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه». وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: «ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟» قالوا: بلى. قال: «الصوم في الشتاء»، وكان عبيد بن… pic.twitter.com/P0bGZhDKee January 7, 2024

وأوضح الشيخ سعد الخثلان أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، أن السلف كان يفرحون بقدوم فصل الشتاء، ويقولون هو الغنيمة الباردة.وقد روي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: "الشتاء ربيع المؤمن طال ليله فقامه، وقصر نهاره فصامه".وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: "ألا أدلكم على الغنيمة الباردة؟" قالوا: بلى. قال: «الصوم في الشتاء».كما كان عبيد بن عمير إذا جاء الشتاء يقول: «يا أهل القرآن طال ليلكم لقراءتكم فاقرؤوا، وقصر نهاركم لصيامكم فصوموا».وفي وقت سابق أوضح أيضا الشيخ الخثلان عبر مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن أعظم أسباب انشراح الصَّدر هي كثرة ذكر الله سبحانه، كما قال الله تعالى: "الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ".وأضاف أنه إذا أكثر المسلم من ذكر الله عزَّ وجلَّ تعلق قلبُه بالله وانشرح صدره واطمأنَّ قلبه، وكثرة ذكر الله من أسباب رقَّة القلب وزوال قسوته.وأشار إلى أن رجلًا جاء للحسن البصري (رحمه الله) فقال يا أبا سعيد إني أجد قسوة في قلبي فما العلاج، فقال له: "أذهب قسوة قلبك بكثرة ذكر الله عز وجل".