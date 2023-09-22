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صحيفة تواصل الالكترونية

راكب يحاول فتح باب الطائرة في الجو للقفز منها

طائرة - الهند
الراكب لحظة القبض عليه
أ أ
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أعلنت الشرطة الهندية، القبض على راكب على متن طائرة مكتظة بالركاب، بعد أن حاول فتح باب الطوارئ في الجو للقفز منها.اضافة اعلان
وقال المسؤولون إن بيسواجيت ديبناث (41 عامًا)، حاول بشدة فتح أبواب الطوارئ لطائرة أثناء رحلة داخلية من جواهاتي إلى أجارتالا يوم الخميس.

فوضى داخل الطائرة

وأعقب ذلك حالة من الفوضى بعد أن قام الراكب من مقعده واتجه نحو الأبواب، مما دفع أحد الركاب البالغ عددهم 180 راكبًا إلى الاندفاع خلفه في محاولة يائسة لمنعه.
وتظهر لقطات فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الراكب، وهو يتعامل بعنف مع باب الطوارئ مع اقتراب الطائرة من وجهتها.
وتدخل طاقم الطائرة بسرعة، لكن الراكب قاوم في البداية تقييده، حسبما صرح مسؤولون لوكالة "برس ترست" الهندية .
وفي محاولة لتقييده، قام الركاب بجره نحو مقعد فارغ، حيث بقي حتى هبطت الطائرة بسلام في مطار مهراجا بير بيكرام في أجارتالا.

تعريض حياة مئات الركاب للخطر

ولدى وصوله، تم القبض عليه بتهمة "تعريض حياة مئات الركاب للخطر" والاعتداء على أفراد الطاقم على متن الطائرة.
وقالت الشرطة "اعترف بيسواجيت بأنه يعاني من الاكتئاب وكان يحاول القفز من الطائرة عن طريق فتح باب الطوارئ في الجو". وأضافت أنه كان يعاني من الاكتئاب.
ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة الجمعة.

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