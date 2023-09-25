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صحيفة تواصل الالكترونية

ذُكر في القرآن.. جبل جليدي يتوسط الصحراء في جنوب المملكة (صور)

جبل جليدي
الجبل الجليدي
أ أ
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يقع بين عدة جبال أخري، لكنه يختلف عنهم شكلاً وموضوعًا، بألوانه الفريدة ومحتوياته النادرة، إنه جبل الصايرة البيضاء في محافظة بيشة جنوب المملكة.اضافة اعلان
يقف بحلّته المميزة ناصعة البياض، قد تحسب للوهلة الأولى أنك أمام جبل جليدي وسط الصحراء بالمملكة، إلا أن الحقيقة خلاف ذلك تمامًا.


الجبل الجليدي

ويلّقب هذا الجبل بـ "الجيل الجليدي" نظرًا لهيئته الفريدة من نوعها بين الجبال المحيطة به، إذ يكتسي باللون الأبيض المطرز ببعض الأحجار الملونة.
وتسلط الصور الضوء على هذا المعلم المتفرد من خلال مجموعة مذهلة من الصور، بمشاهد مختلفة ومن زوايا متعددة.



 حجارة المرو

ويقول المصور السعودي سيّاف دَشِن، لموقع CNN بالعربية، إنه أراد إبراز جمالية هذا المعلم لشكله الفريد بين الجبال المحيطة، إذ أنه يكتسي اللون الأبيض من حجارة المرو، وتحيط به جبال سوداء وحمراء اللون.
ويصف دشن مشهد الجبل الذي وثقه عدة مرات بأنه يفوق الخيال، ورغم مشاهدته عدة مرات،  إلا أن المصور لا يمل من إمتاع بصره بالجبل الفريد من نوعه سواء من ناحية الشكل أو اللون.
وحرص دشن على إبراز الجبل من جميع الزوايا، إذ يشير إلى أن كل اتجاه يُظهر الجبل بشكل مختلف كليًا.



ماهية اللون الأبيض

ونالت مجموعة الصور التي وثقها دشن انتشارًا واسع النطاق على منصة التواصل الاجتماعي "انستجرام"، إذ أن لون الجبل الثلجي أثار الإعجاب والحيرة عن ماهية هذا اللون الذي يكتسيه الجبل.
وأشارت وكالة الأنباء السعودية "واس"،  إلى أن "جبل الصايرة من الجبال الرسوبية الطبقية المشار إليها في القرآن بالجُدد البيض، وتُصنف أيضاً على أنها صخور حامضية وفوق الحامضية".



إبداع صنع الله

وينصح دشن كل من يمر بهذا الجبل، وخاصة قاصدي جنوب المملكة وهم على طريق الرين أن يتوقفوا "للاستمتاع بمشاهدته والتأمل في إبداع صنع الله، وفي حجارته التي تتكون من أحجار المرو التي تحتوي على معدن الكوارتز المستخدم في صناعة الزجاج".

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