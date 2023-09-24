دولة خليجية تطلب وزيرًا للشباب.. من لديه هذه المواصفات فليتقدم!

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وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الدعوة إلى الشباب لمن يجد نفسه مؤهلاً، التقدم لشغل منصب وزير الشباب بالدولة الخليجية.
رسالة بن راشد وكتب بن راشد عبر حسابه في منصة "إكس": "إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات.. أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين.. يمثلون قضايا الشباب.. وينقلون آراءهم.. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم.. ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات ..".
وأضاف: "نريده ملمًّا بقضايا وطنه، واعيًا لواقع مجتمعه، ميدانيًا في عمله، عقلانياًً في طرحه، شجاعًا وقويًا في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه..".
وتابع: "نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيرًا للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر [email protected]. والله الموفق أولاً وأخيرًا لكل خير".
إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات ..— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 24, 2023
أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين .. يمثلون قضايا الشباب .. وينقلون آراءهم .. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم .. ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات ..
نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في…