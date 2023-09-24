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صحيفة تواصل الالكترونية

دولة خليجية تطلب وزيرًا للشباب.. من لديه هذه المواصفات فليتقدم!

دولة الإمارات
دولة الإمارات
أ أ
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وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الدعوة إلى الشباب لمن يجد نفسه مؤهلاً، التقدم لشغل منصب وزير الشباب بالدولة الخليجية. اضافة اعلان

رسالة بن راشد 

وكتب بن راشد عبر حسابه في منصة "إكس": "إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات.. أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين.. يمثلون قضايا الشباب.. وينقلون آراءهم.. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم.. ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات ..".
وأضاف: "نريده ملمًّا بقضايا وطنه، واعيًا لواقع مجتمعه، ميدانيًا في عمله، عقلانياًً في طرحه، شجاعًا وقويًا في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه..". 
وتابع: "نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيرًا للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر [email protected]. والله الموفق أولاً وأخيرًا لكل خير".

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