دولة خليجية تطلب وزيرًا للشباب.. من لديه هذه المواصفات فليتقدم!

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وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الدعوة إلى الشباب لمن يجد نفسه مؤهلاً، التقدم لشغل منصب وزير الشباب بالدولة الخليجية. اضافة اعلان





رسالة بن راشد



إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات ..



أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين .. يمثلون قضايا الشباب .. وينقلون آراءهم .. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم .. ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات ..



نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في… — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) September 24, 2023