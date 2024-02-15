دولة خليجية تبدأ تشغيل خدمات "التاكسي الطائر" العام المقبل

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أعلنت شركة "جوبي أفيايشن" الأمريكية، المتخصصة في بتطوير طائرات كهربائية مخصصة لخدمات الركاب التجارية، أنها ستطلق المرحلة الأولية من خدمات التاكسي الطائر في إمارة دبي في العام المقبل.

يأتي ذلك بعد أن وقعت اتفاقية مع "هيئة الطرق والمواصلات" في دبي (RTA) خلال القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي، لإطلاق خدمات التاكسي الطائر بحلول أوائل عام 2026، مع بدء العمليات الأولية في وقت مبكر من العام المقبل.





التاكسي الطائر



طائرة VTOL



كيفية الحجز على التاكسي الطائر



وتمنح الاتفاقية شركة "جوبي"، الحق الحصري لتشغيل التاكسي الطائر في دبي لمدة ست سنوات، وفق بيان صادر عن الشركة.والتاكسي الطائر لشركة "جوبي" مصمم لنقل طيار وأربعة ركاب بسرعة تصل إلى 200 ميل في الساعة (320 كم / ساعة).وتستغرق الرحلة من مطار دبي إلى نخلة جميرا، بالتاكسي الطائر، 10 دقائق فقط، علمًا بأن السيارة تقطعها حاليًا في 5 دقيقة بالسيارة، وفقًا لشركة "جوبي".وقال جوي بن بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "جوبي" للطيران: "إنه لشرف كبير لنا أن نتشارك مع حكومة دبي لإظهار قيمة السفر الجوي المستدام للعالم".وأضاف: "نحن نتطلع إلى تقديم تجربة مذهلة للمقيمين والزوار في دبي في وقت مبكر من عام 2025، ويسعدنا أن نضع الأساس لتوسيع خدماتنا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة".ويُعرف التاكسي الطائر من "جوبي" باسم طائرة VTOL - نوع من الطائرات التي يمكنها الإقلاع مباشرة في الهواء بدلاً من الاضطرار إلى بناء السرعة على الأرض أولاً، مما يقلل الحاجة إلى مساحة المدرج.وتقوم الطائرة بالتحليق لمسافة 100 ميل (160 كيلومترًا) قبل نفاد شحنة الطاقة، لذا فهي غير مناسبة للرحلات الطويلة. وهي كهربائية بالكامل، مما يعني أنها لا تنبعث منها ملوثات سامة.وحدد الشركاء معًا مطار دبي الدولي، ونخلة جميرا، ومرسى دبي، ووسط مدينة دبي كمواقع للمطار الرأسي.ومن خلال تطبيق على الهاتف الذكي، حيث يمكن للعملاء حجز رحلة على متن سيارة التاكسي الطائر وإرسال تذكرتهم قبل المرور عبر حاجز عند نقطة المغادرة.كما هو الحال في المطارات اليوم، سيتم الترحيب بالركاب في صالات المطار قبل مغادرتهم.وصرح متحدث باسم شركة "جوبي" لصحيفة "ديلي ميل" بأنه سيؤكد سعر الرحلة الواحدة في وقت لاحق، لكنه أضاف أنه يريد جعلها في متناول الجميع قدر الإمكان.وستكون أيضًا "أرخص بكثير" من رحلة طائرة هليكوبتر خاصة، يستخدمنها عادة أصحاب الملايين.ويقوم التاكسي الطائر بشركة "جوبي" برحلات تجريبية في الولايات المتحدة منذ أكتوبر، وفي نوفمبر قام برحلة استعراضية في مدينة نيويورك.وكانت هذه أول رحلة تاكسي كهربائي على الإطلاق في المدينة والمرة الأولى التي يسافر فيها بمنطقة حضرية .