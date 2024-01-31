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"دوار العمل".. كيف تسيطر على غضبك وتتفادى الانفجار؟

الدوار
الدوار يحدث بسبب الانشغال بالصراع مع شخص ما
أ أ
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حذر دانييل شابيرو، مدير برنامج التفاوض الدولي بجامعة هارفارد، مما يسمى "الدوار" في مكان العمل، أو مشاعر العداء المفاجئ عندما تسوء الأمور، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالإدارة.اضافة اعلان

ما هو الدوار؟

قال شابيرو لقناة (CNBC) الأمريكية: "الدوار هو ذلك الشعور الذي تشعر به عندما تنشغل بشدة في صراع ما. ربما يحبطك المدير، ربما كانوا يقصد ذلك، وربما لم يفعل. وفي كلتا الحالتين، عقلك يتضخم بالعواطف". 
وأضاف أن هذه الظاهرة الغاضبة المفاجئة تحدث عادةً عندما يكون العامل غير مدرك عقليًا لحالته الجسدية العدائية.
وتابع: "الكثير من هذا الفكر الدماغي له أسس عاطفية، وهذه الأسس العاطفية تأتي مما نشعر به في أجسادنا. إذا لم تكن على علم بذلك، فسوف تتفاعل معه بشكل خاطئ في معظم الأوقات".
 

أسباب تفجر الغضب

ويمكن أن تتسبب العديد من الأشياء في تفجر الغضب، ومنها عدم الاعتراف بالأداء المتميز، أو تحمل أعباء العمل غير العادلة، أو أي شيء يجعل الشخص يشعر بالتقليل من قيمته المهنية.
وقال شابيرو إنه ليس من غير المألوف أن تشعر بارتفاع معدل ضربات القلب واستقرار المشاعر السلبية، لكن من المهم للغاية أن تأخذ استراحة تشتد الحاجة إليها قبل مواجهة هذا الوضع.

كيف تتفادى اشتعال المواجهة؟

ونصح أي شخص على معرفة ما تحاول تحقيقه أولاً، مصيفًـا: "قبل أن تدخل إلى اجتماع مع رئيسك في العمل، اسأل نفسك: ما هو هدفي وما هي أجندتي؟".
وأوصى شابيرو بـ "التوقف والتنفس" في اللحظات الساخنة، والعودة إلى "المساحة العقلانية".
واستدرك قائلاً: "هدفك هو السماح لرئيسك بمعرفة مدى صعوبة عملك. هدفك هو السماح لرئيسك بمعرفة أنك تحترمه. هدفك هو الحصول على نصيحة حول كيفية التعامل مع هذه الفترة في حياتك المهنية". 

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