دمّرت المحلات وحطمت نوافذ السيارات.. سقوط كرات برد بحجم البيض في هذه الدولة

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ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، أن حبات البرد بحجم البيض تساقطت في مدينة ألتينيايلا بولاية سيواس التركية، وأحدثت أضرارا جسيمة.



حبات برد ضخمة



وأوضحت أن حبات البرد الضخمة تسببت في تحطيم نوافذ عشرات المركبات وتدمير واجهات المحلات التجارية والمنازل.



ونقلت وسائل إعلام عن عمدة ألتينيايلا، سنان أكبولوت، أن الأضرار كبيرة جدا، قائلا: "تضررت المنازل والمركبات، ونفقت الحيوانات، سنرى الحجم الحقيقي للأضرار في وضح النهار".



وأكد سكان المنطقة أنهم لم يواجهوا مثل هذه العاصفة الشديدة من قبل في البلاد.



وقد قام بعضهم بوضع حبات البرد جنبا إلى جنب مع بيض الدجاج، فتبين أنها تماثلها حجما.



وكانت بعض محافظات تركيا قد شهدت اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة أغرقت الطرقات في العاصمة أنقرة، وأدت إلى انهيار أحد الطرق في مدينة سامسون.



بينما أصدرت أمس السبت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، تحذيرات باللونين الأصفر والبرتقالي في عدد من المحافظات والمدن.



وشملت التحذيرات مدن أفيون قره حصار، وبوردور، ودنيزلي، وإسكي شهير، وإسبرطة، وقونيا، وكوتاهيا، وأوشاك.