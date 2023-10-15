الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

دعوة لإنشاء محاكم للفصل في النزاعات مع شركات التأمين

التأمين على المركبات
التأمين على السيارات أصبح ملزمًا
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دعا الدكتور بدر بن سعود، إلى إنشاء محاكم خاصة للفصل في المنازعات بين شركات التأمين والمستفيدين من خدماتها.
وجاء مقترحه ضمن مجموعة من المقترحات الأخرى التي طرحها عبر صحيفة "الرياض"، وذلك مع بدء جهاز المرور السعودي في بداية أكتوبر الجاري، آلية جديدة لتغريم المخالفين، وتحديدًا أصحاب السيارات التي لا تحمل وثيقة تأمين سارية المفعول، وذلك عن طريق الرصد الآلي.اضافة اعلان

غرامة تصل إلى 40 دولارًا

وعلى ضوء ذلك سيتم إقرار غرامة تصل إلى 40 دولارًا يتم تجديدها كل 15 يومًا، وبإجمالي 960 دولارًا في العام الواحد، في إجراء اعتبره بن سعود أغلق منافذ الالتفاف على إلزامية التأمين السنوي للسيارات، بعد أن كان الناس يكتفون بتجديده مع تجديد استمارة السيارة ولمرة واحدة كل ثلاثة أعوام.

تطبيق التصنيف العمري للمستفيدين

وطالب الكاتب بأن يعمل قطاع تأمين السيارات على تطبيق التصنيف العمري للمستفيدين، على أن يقوم بخفض قيمة وثيقة التأمين على الحوادث المرورية، كلما تقدم الشخص في السن، ورفعها في حالة المراهقين والشباب الصغار، لأنهم الأكثر وقوعًا في الحوادث.
وبين بن سعود أن هذا الإجراء يؤخذ به في أمريكا وأوروبا، وأشار إلى أن هيئة التأمين ومعها الأجهزة الأمنية، مطالبون بمعالجة أوضاع من لديهم مخالفات متراكمة، ولا يستطيعون التأمين أو تجديد استمــــارة السيارة لظروفهم، بإيجاد حلول كتخصيص منصة إلكترونية تستقبل التبرعات لمساعدتهم.

مكافأة سنوية للسائقين

بالإضافة إلى ذلك، اقترح منح مكافأة سنوية للسائقين أصحاب السجلات المرورية النظيفة، بخصم نسبة لا تقل عن 25% من قيمة التأمين في كل عام، لأن الشركة لن تخسر شيئًا، وليس وفق المعمول به، في الوقت الحالي، وهو 10% سنويًا، ولمدة خمسة أعوام متواصلة مجموعها 50% للتأمين ضد الغير، وستة أعوام مثلها و60% للتأمين الشامل.
وطالب أيضًا بتطبيق نظام التعرفة الثابتة، بأن لا تزيد قيمة التأمين على 2,5 % من سعر السيارة، مثلما تفعل معظم الدول الخليجية، وعدم التفرقة بين الرجال والنساء في التأمين.
وختم بن سعود بأنه لابد من إيجاد محاكم خاصة تفصل في المنازعات بين شركات التأمين والمستفيدين من خدماتها.

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