دعاء خطيب المسجد الحرام في خطبة الجمعة لأهالي غزة (فيديو)

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دعا خطيب المسجد الحرام، الدكتور فيصل غزاوي للفلسطينيين بالغلبة والتمكين، فيما يواصلون التصدي للهجوم الصهيوني الذي شارف على شهرين لم يتوقف فيهما القتال سوى لبضعة أيام. اضافة اعلان

وقال غزاوي في دعائه في ختام خطبة الجمعة اليوم:" اللهم أنج المستضعفين في فلسطين، اللهم اجعل لهم النصرة والغلبة والتمكين..

اللهم تول أمرهم، وفرج غمهم، واكشف كربهم، وارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، وارحم موتاهم، وتقبل في الشهداء قتلاهم..

واجعل دائرة السوء على من عاداهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم..

وانصرهم على عدوك وعدوهم، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله وأصحابه أجمعين.



