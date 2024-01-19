الجمعة، 07 رجب 1445 ، 19 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

دعاء خطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل غزاوي للفلسطينيين (فيديو)

فيصل غزاوي - خطيب المسجد الحرام - الجمعة
الشيخ فيصل غزاوي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
دعا خطيب المسجد الحرام، الشيخ فيصل غزاوي، بالنصر والغلبة لأهلنا في فلسطين، مع استمرار العدوان الصهيوني المتواصل منذ أكثر من مئة يوم على قطاع غزة.
وقال في خطبة الجمعة اليوم: اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم اجعل ما أصابهم بردًا عليهم..اضافة اعلان
اللهم انصرهم لا ناصر لهم سواك، اللهم أنزل السكينة عليهم، واربط على قلوبهم، اللهم انصرهم فلا ناصر لهم سواك، ولا مغيث لهم إلا أنت، يا ناصر المظلومين، ويا مغيث المستضعفين..  
اللهم تول أمرهم وفرج همهم، واكشف كربهم، وارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، وارحم موتاهم..
وتقبل في الشهادة قتلاهم، واجعل دائرة السوء على من عاداهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم.

اقرأ أيضا

أبرزها "الهريس" بالأحساء .. 4 أطباق حساء يفضل تناولها في الشتاء

4 إضافات للقهوة تغير مذاقها وجودتها إلى الأفضل

يقتل العشرات شهريا.. عقار مدمر يغزو دولا أفريقية

حيّر الجميع.. حيوان بشكل غريب"بين الماعز والخراف وله أنف طويلة"

"سرعة البديهة".. موقف مفاجيء لمعلم أثناء تسليمه طالبين جائزة التميز

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

فيصل غزاوي - خطيب المسجد الحرام - الجمعة 1:04 م الجمعة، 19 يناير 2024

خطيب المسجد الحرام: الضلال والشقاء متلازمان لا ينفصلان (فيديو)

الشيخ السديس 2:42 م الجمعة، 05 يناير 2024

السديس يدعو لإغاثة الفلسطينيين: إخواننا في الدين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء (فيديو)

اقرأ أيضا

الطلاق - الاسرة
8:05 م الخميس، 18 يناير 2024

إحصائية صادمة خلال شهر.. 6 حالات طلاق لكل ساعة بدولة عربية

الشيخ سعد الخثلان
7:40 م الخميس، 18 يناير 2024

ما حكم خضاب الشعر بالألوان لأجل الزينة؟

القهوة - جينيس
4:52 م الخميس، 18 يناير 2024

شاهد.. ألماني يدخل موسوعة جينيس بلقب أسرع من شرب القهوة

زعيم طائفة كينية
12:59 م الخميس، 18 يناير 2024

حكاية وفاة 430 شخصًا من الجوع في هذه الدولة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
2:18 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. تحديث بيانات الاسم في حساب المواطن

فيصل غزاوي - خطيب المسجد الحرام - الجمعة
1:55 م الجمعة، 19 يناير 2024

دعاء خطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل غزاوي للفلسطينيين (فيديو)

حديقة
12:51 م الجمعة، 19 يناير 2024

متعة وتخييم رفقة عائلتك.. نزهتك اليوم في منتزه البيضاء البري بالمدينة المنورة

جواز السفر
12:26 م الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. "الجوازات" توضح في هذه الحالة سيتم إلغاء جواز سفرك

المرور السعودي -0- رخصة
11:44 ص الجمعة، 19 يناير 2024

عاجل.. "المرور" يوضح تكلفة رسوم تجديد رخصة القيادة خصوصي لعدة سنوات

اختبار نظام أسلحة نووية تحت الماء
10:57 ص الجمعة، 19 يناير 2024

كوريا الشمالية تعلن اختبار "نظام أسلحة نووية تحت الماء"