دعاء خطيب المسجد الحرام الشيخ فيصل غزاوي للفلسطينيين (فيديو)

أ أ

دعا خطيب المسجد الحرام، الشيخ فيصل غزاوي، بالنصر والغلبة لأهلنا في فلسطين، مع استمرار العدوان الصهيوني المتواصل منذ أكثر من مئة يوم على قطاع غزة.

وقال في خطبة الجمعة اليوم: اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي كل مكان، اللهم اجعل ما أصابهم بردًا عليهم.. اضافة اعلان

اللهم انصرهم لا ناصر لهم سواك، اللهم أنزل السكينة عليهم، واربط على قلوبهم، اللهم انصرهم فلا ناصر لهم سواك، ولا مغيث لهم إلا أنت، يا ناصر المظلومين، ويا مغيث المستضعفين..

اللهم تول أمرهم وفرج همهم، واكشف كربهم، وارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، واشف مرضاهم، وعاف مبتلاهم، وارحم موتاهم..

وتقبل في الشهادة قتلاهم، واجعل دائرة السوء على من عاداهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم.

