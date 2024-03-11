دعاء اليوم الأول من شهر رمضان

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لشهر رمضان خصوصية في كل شيء، فهو أفضل شهور العام، وفيه ليلة القدر خير من ألف شهر، التي يُستحب فيها الاجتهاد في العبادة، والإكثار من الدعاء.

ولا تقتصر إجابة الدعاء على هذه الليلة المباركة، بل طوال أيام شهر رمضان، وذلك من خصائصه التي اختصها الله به.





دعوة الصائم حتى يفطر



دعاء النبي عند الإفطار



عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم".ومن أفضل الأوقات للدعاء وقت الإفطار، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد).وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند فطره: (ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله) رواه أبو داود والنسائي والدار قطني وحسنه.