الإثنين، 01 رمضان 1445 ، 11 مارس 2024

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دعاء اليوم الأول من شهر رمضان

الدعاء
دعاء - تعبيرية
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لشهر رمضان خصوصية في كل شيء، فهو أفضل شهور العام، وفيه ليلة القدر خير من ألف شهر، التي يُستحب فيها الاجتهاد في العبادة، والإكثار من الدعاء.اضافة اعلان
ولا تقتصر إجابة الدعاء على هذه الليلة المباركة، بل طوال أيام شهر رمضان، وذلك من خصائصه التي اختصها الله به.

دعوة الصائم حتى يفطر

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم". 
ومن أفضل الأوقات للدعاء وقت الإفطار، كما روى ابن ماجه في "سننه" عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد).

دعاء النبي عند الإفطار

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند فطره: (ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله) رواه أبو داود والنسائي والدار قطني وحسنه.

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