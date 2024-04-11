دراسة: هذه أفضل طريقة لمنع الغضب في المواقف العصيبة

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حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الغضب لما قد يترتب عليه من شر عظيم، مما جعله ينهى عنه في أكثر من موضع ومناسبة تلافيًا لحدوث ذلك.

عن أبي هريرة "أن رجلاً قال للنبي: أوصني، قال: "لا تغضب"، فردد مرارًا، قال: "لا تغضب".

وعن أبي الدرداء "أن رجلاً جاء إلى رسول الله، فقال له: دلني على عمل يدخلني الجنة، قال رسول الله: "لا تغضب ولك الجنة".

وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند الغضب، قائلاً: "إن الغضب من ‏الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تبرد النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ".





طرق التخلص من الغضب



نتائج مدهشة



ولطالما أوصى الباحثون بالتخلص من الغضب، عبر ممارسة الجري، أو أخذ بعض الأنفاس العميقة، أو حتى الصراخ في الوسادة.لكن أحدث ما يوصون به هو التعبير عن رد فعلهم عند الغضب على قطعة من الورق ثم التخلص منها، وفقًا لبحث جديد، أظهر أن هذه الطريقة فعالة للغاية لدرجة أنها قضت على مشاعر الغضب "بشكل شبه كامل".وجنّد فريق من جامعة ناجويا في اليابان، مشاركين طُلب منهم كتابة مقال رأي قصير حول القضايا الاجتماعية المهمة، وأخبروهم بأنه سيتم تقييم كتاباتهم.وبغض النظر عن محتوى ما كتبوه، تلقى جميع المشساركين تعليقات مهينة وسلبية، وحصلوا على درجات منخفضة في الذكاء والاهتمام والمنطق والعقلانية.وبعد تلقي هذه التعليقات السلبية، طُلب من المشاركين كتابة أفكارهم على قطعة من الورق.وطُلب من المجموعة الأولى إما التخلص من الورقة في سلة المهملات أو الاحتفاظ بها في ملف على مكتبهم. وطُلب من المجموعة الثانية أن يضعوا ما كتبوه في آلة التقطيع أو في صندوق بلاستيكي شفاف.وكشفت النتائج أنه في حين أبلغ جميعهم عن مستوى مرتفع من الغضب بعد تلقي التعليقات المهينة، فإن المشاركين الذين تخلصوا من أفكارهم المكتوبة أو مزقوها سرعان ما عادوا إلى حالة الهدوء الأولية.في المقابل، سجل المشاركون الذين احتفظوا بنسخة مطبوعة من الإهانة انخفاضًا طفيفًا في غضبهم الإجمالي، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".وقال الباحث الرئيسي نوبويوكي كاواي: "لقد توقعنا أن طريقتنا ستقمع الغضب إلى حد ما. ومع ذلك، فقد اندهشنا من أن الغضب قد تم القضاء عليه بالكامل تقريبًا".وتعتمد النتائج، التي نشرت في مجلة "ساينتفك ريبورت"، على أعمال سابقة توضح كيف يمكن للتفاعلات مع الأشياء المادية التحكم في مزاج الشخص.وقال الفريق إن بحثهم يمكن أن يساعد العاملين في المكاتب الذين يجدون أنفسهم في مواقف مرهقة.وقال كاواي: "يمكن تطبيق هذه التقنية في الوقت الحالي من خلال تدوين مصدر الغضب كما لو كان يأخذ مذكرة ثم يرميها بعيدًا عندما يشعر المرء بالغضب في موقف عمل".