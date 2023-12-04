دراسة حديثة: التفاؤل المفرط مرتبط بانخفاض القدرات المعرفية

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كشفت دراسة حديثة عن جانب سلبي للتفاؤل والتفكير الإيجابي وذلك عندما يتعلق الأمر بالقدرات المعرفية، ونُشرت نتائج الدراسة في نشرية Personality and Social Psychology Bulletin، من جامعة باث. اضافة اعلان



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التفاؤل المفرط:

