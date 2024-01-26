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دراسة حديثة.. التعليم يُخفض خطر الوفاة 2% عن كل سنة

المدراس
فوائد التعليم الصحية
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وجد الباحثون في الجامعة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا، أن خطر الوفاة ينخفض بنسبة 2% مع كل سنة إضافية من التعليم.

خطر الوفاة ينخفض 2% مع كل سنة تعليمية

وأثبتت دراسة حديثة في الجامعة إلى وجود علاقة بين طول العمر وارتفاع مستوى التعليم.
وقارن الباحثون آثار التعليم بعوامل الخطر الأخرى، مثل تناول نظام غذائي صحي، والتدخين، وشرب الكثير من الكحول، ووجدوا أن النتائج الصحية متشابهة. وفقًا لـ "عكاظ".

مقارنة 18 عامًا من التعليم بالعوامل الأخرى

وبحثوا مقارنة فائدة 18 عاماً من التعليم بفائدة تناول الكمية المثالية من الخضراوات، مقابل عدم تناول الخضار على الإطلاق.
وأثبتوا أيضًا أن عدم الذهاب إلى المدرسة على الإطلاق أمر سيئ مثل شرب خمس مشروبات كحولية أو أكثر يومياً، أو تدخين 10 سجائر يومياً لمدة 10 سنوات.

الشهاد الابتدائية تخفض خطر الوفاة بنسبة 13%

وأكدت نتائج الدراسة على أن الذين أكملوا ست سنوات من المدرسة الابتدائية كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 13% في المتوسط، وبعد التخرج من المدرسة الثانوية، انخفض خطر الوفاة بنسبة 25% تقريباً، كما خفضت 18 عاماً من التعليم خطر الوفاة بنسبة 34%.

استخدمت الدراسة بيانات من 59 دولة

واستندت الدراسة إلى بيانات من 59 دولة وتضمنت أكثر من 1000 اقتباس لبيانات تم جمعها من أكثر من 600 مقالة بحثية منشورة.
وجاءت معظم الدراسات التي تمت مراجعتها لهذه الدراسة من بيئات دول مرتفعة الدخل، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحوث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

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