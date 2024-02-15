دراسة توضح الحد الصحي لوقت استخدام مواقع التواصل

أ أ

يوضح الخبراء، أن الإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يتسبب في زيادة مستويات التوتر والقلق وانخفاض التركيز. كم قد يؤثر مقدار الوقت الذي تقضيه على وسائل التواصل الاجتماعي سلباً على النوم.





تأثير مواقع التواصل



أهمية التوازن



ويقول الدكتور جو ويتينغتون من جامعة ساوث كاليفورنيا: "إنه تم تصميم المحتوى الموجود على وسائل التواصل الاجتماعي ليكون جذاباً، وغالباً ما يؤدي إلى إطلاق الدوبامين، المرتبط بمركز المتعة في أدمغتنا".ويضيف "يمكن لآلية المكافأة هذه أن تجعل تصفح وسائل التواصل الاجتماعي أمراً مسبباً للإدمان".ووفق "فري ويل هيلث"، يقترح ويتينغتون بشكل عام تقييد وقت استخدام منصات التواصل الاجتماعي بأقل من ساعتين يومياً، ولكن إذا كنت متصلاً بالإنترنت بشكل مزمن، فقد يكون من الصعب فرض حد زمني يومي لوسائل التواصل الاجتماعي.في سياق متصل، ينصح ويتينغتون بأن تكون الخطوة الأولى إيجاد توازن لا يؤثر سلباً على جدول النوم، أو مسؤوليات العمل، أو المسؤوليات الشخصية أو الصحة النفسية.وبالنسبة لبعض الأشخاص، قد يستغرق ذلك ساعتين إلى 3 ساعات يومياً، بينما قد يصل إلى 10 إلى 30 دقيقة من الاستخدام بالنسبة للآخرين.وبوجه عام، يساعد الحد من الاستخدام ليكون من 20 إلى 30 دقيقة، 3 مرات في اليوم، على الاستدامة، كما أنه لا يتعارض مع الإنتاجية أو التفاعلات الشخصية.