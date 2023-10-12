دراسة: الرجال الذين يميلون إلى السهر أقل كسبًا للمال

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كشفت دراسة حديثة عن وجود صلة بين إيقاع الساعة البيولوجية الداخلية ومستويات الدخل.

الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة أولو بفنلندا، أظهرت أن الأفراد الذين يميلون إلى أن يكونوا أكثر نشاطًا في ساعات المساء (البوم الليلي) يميلون إلى إظهار الخصائص المرتبطة بانخفاض الدخل. اضافة اعلان

ولوحظت هذه العلاقة بشكل رئيسي لدى الرجال في عينة الدراسة في منتصف العمر، ووفقًا للنتائج التي نشرت في مجلة "إيكونوميك آند هيومن بيولوجي".





تفاصيل الدراسة



الأنماط الزمنية للأفراد



،وقام فريق من جامعة أولو في فنلندا بتحليل بيانات 12 ألف شخص، وجمع معلومات عن تعليمهم وخبراتهم العملية وخيارات نمط حياتهم وصحتهم.واكتشفوا أن أولئك الذين يقضون الليل يميلون إلى إظهار المزيد من الخصائص "السيئة" مثل شرب المزيد من الكحول والتدخين وعدم ممارسة الرياضة وارتفاع مؤشر كتلة الجسم واتباع نظام غذائي غير صحي ووقت أطول أمام الشاشات.وربط الباحثون بين هذا الأمر وانخفاض مستويات الدخل في منتصف العمر.وارتبط التأثير السلبي لكون الرجال "بومة ليلية"، ما يعرف أيضا باسم "النمط الزمني المسائي"، بانخفاض متوسط الدخل السنوي بنسبة 4 %، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وقال الدكتور أندرو كونلين، الباحث من جامعة هارفارد، المشارك في الدراسة: "تميل الأنماط الزمنية المسائية إلى تجميع رأس مال بشري واجتماعي وصحي أقل. وفي المتوسط، يرتبط اكتساب خبرة عمل أقل واتخاذ خيارات سيئة في ما يتعلق بنمط الحياة الصحي بانخفاض مستويات الدخل في منتصف العمر".وأشار الفريق إلى أن النتائج التي توصلوا إليها تؤكد أهمية التعرف على الأنماط الزمنية للأفراد واستيعابها في مكان العمل.وأوضحوا أن يوم العمل قد لا يتوافق بشكل مثالي مع مستويات نشاط الأفراد المسائيين.ولفتوا إلى أن "النمط الزمني المسائي" يجعل الأفراد يميلون إلى مواجهة مشاكل في النوم وقد لا يعملون أيضا خلال الفترة الأكثر إنتاجية من اليوم.وقالت الدراسة: "من المرجح أن يحصل الأفراد الذين يعملون في المساء على أجور أعلى من خلال خيارات نمط حياة أفضل".وفي حين يؤكد الباحثون على أن نتائج الدراسة لا ينبغي تفسيرها على أنها سببية (أي أن كون الشخص من النمط الزمني المسائي لا يعني أنه من المؤكد أن يحصل على أجر أقل)، فإنهم يأملون أن يشجع عملهم على إجراء المزيد من الأبحاث في هذا المجال.