خوفًا من حوادث الطيران.. تعرف على أكثر المقاعد أمنًا داخل الطائرات

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سلط الحادث الأخير الذي تعرضت له طائرة "بوينج 737 ماكس 9" تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" الضوء مجددًا على إجراءات السلامة والأمان بشكل عام خلال رحلات الطيران، وكذلك طرح تساؤلات بشأن إمكانية وجود مقاعد أكثر أمانًا من غيرها داخل الطائرات. اضافة اعلان





حوادث الطيران



أكثر المقاعد أمنا داخل الطائرات



نصائح عامة لاختيار المقاعد على الطائرة



وانتشر حول العالم التسجيل المصور للحادثة الذي أظهر فجوة في أحد جوانب الطائرة بينما تدفق الهواء إلى المقصورة وتدلت أقنعة الأكسجين من السقف. لكن أحدًا لم يتعرّض لأي إصابة خطرة.و"بوينج 737 ماكس 9" مزودة بالعديد من مخارج الطوارئ ولذلك تعرض بوينج على عملائها إمكانية إلغاء بعض هذه المخارج إذا ما كان عدد المخارج المتبقّية كافيا بالمقارنة مع عدد مقاعد الطائرة.ويتواصل التحقيق بشأن طائرات "ماكس 9" غداة إعلان شركتي الطيران الأمريكيتين "يونايتد إيرلاينز" و"ألاسكا إيرلاينز" اكتشاف قطع غير مثبتة جيدًا في طائرات خلال عمليات تدقيق جرت بعد الحادث.سلط تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على أكثر المقاعد أمنا داخل الطائرات أثناء التعرض لحوادث مماثلة، وفقًا لخبراء.وتنقل الصحيفة عن متخصصين في سلامة الطيران القول إن من الطبيعي أن تثار مثل هكذا تساؤلات بعد كل حادثة طيران تحصل.ومع ذلك يرى هؤلاء، وفقًا للصحيفة، أنه لا توجد إجابة مرضية تمامًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى استحالة التنبؤ بحالات الطوارئ الجوية على الرغم من أنها نادرة الحدوث.يقول الأستاذ المشارك في جامعة إمبري ريدل للطيران في فلوريدا أنتوني بريكهاوس إنه "لا يوجد مكان أكثر أمانًا للجلوس فيه في الطائرات"."على الرغم من أن مثل هذه الحوادث غير عادية، إلا أنه عند حدوثها، لا أحد يعرف مسبقًا كيف ستتطور" وفقًا لبريكهاوس.ويتابع قائلاً: "إذا كان بإمكانك أن تخبرني كيف ستتحطم طائرة، فيمكنني أن أخبرك أين تجلس".ومع ذلك يوجه بريكهاوس، المتخصص أيضًا في حوادث الطيران، نصائح عامة تتعلق باختيار المقاعد، ويرى أن أفضل المقاعد على الطائرة كالآتي:1 - الجزء الخلفي من الطائرة يعد أكثر أمانًا.2 - المقاعد القريبة من الأجنحة؛ حيث إن "المكونات الهيكلية القوية للأجنحة تجعل هذا الجزء من الطائرة أكثر قدرة على تحمل الاصطدام".3 - المقاعد القريبة من المخارج؛ لأنها توفر مساحة إضافية للأرجل وفرصة للهروب السريع في حالات الطوارئ: "إذا حدث شيء ما، فأنا عند المخرج".