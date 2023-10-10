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صحيفة تواصل الالكترونية

خنزير يسقط في بركة تماسيح .. شاهد ماذا حدث (فيديو)

خنزير بركةمياه
خنزي في بركة مياه
أ أ
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عندما يتعلق الأمر بالحياة البرية والمفاجآت التي قد تحدث فيها، فإن المشاهد واللقطات الأولى التي تتبادر إلى أذهاننا قد تنتج صورًا درامية وشيقة ومثيرة في ذات الوقت.اضافة اعلان

عالم مليء بالمغامرات


مشاهد الحياة البرية، تنقلنا مباشرة إلى عالم مليء بالمغامرات والمخاطر. ومن بين الحوادث التي تكشف لنا عن وحشية وطبيعة الحياة البرية، قصة خنزير يسقط في بركة تماسيح، حيث كانت نهايته مأساوية.

القصة حدثت في إحدى المحميات الطبيعية في قارة إفريقيا، حيث وثق مقطع فيديو سقوط خنزير في بركة مليئة بالتماسيح.

نهاية غير متوقعة


وكما ظهر في المقطع المتداول، هاجمت التماسيح الجائعة على الخنزي والتهمته بعد أن انزلق وسقط داخل البركة.
وحاول الخنزير الصعود من البركة ولكن دون جدوى حيث بادرت التمسايح العملاقة الجائعة على افتراسه في لمح البصر.

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