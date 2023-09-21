عاجل

ولي العهد : إذا حازت إيران سلاحا نوويا فلابد للمملكة أن تمتلكه بالمثل

الخميس، 06 ربيع الأول 1445 ، 21 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

خلقٌ إسلاميٌ يحمي البيوت ويحافظ على أواصر العلاقات بين الناس

المصافحة
الإسلام يحث على الإصلاح بين الناس
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

قال الكاتب رمضان جريدي العنزي، إن إصلاح ذات البين من مكارم الأخلاق العظيمة التي حث عليها الإسلام ودعا لها.
وحذر العنزي عبر صحيفة "الجزيرة" من الشقاق الذي يهدد البيوت، والخصام الذي يمزق العلاقات بين الأصدقاء، نتيجة الوشاية أو الكذب، مما دعاه إلى الحث على الإسراع بإصلاح ذات البين وتحقيق الوئام. اضافة اعلان

هدم البيوت وقط العلاقات بين الناس

وأضاف: "كم بيت تهدم بسبب وشاية أو كذبة أو اختلاق رواية، وكم قطيعة بين صديقين أو أخوين أو قريبين بسبب ناس تحزبت وتعصبت وتناخت لهذا دون ذاك، من غير وعي أو إدراك لمآلات الأمور ونتائجها ونهاياتها، حتى وصلت القطيعة بينهم والهجر لسنوات طويلة جدًا بسبب هؤلاء المخربين للعلاقات العائلية".
ووصف أولئك الذين يسعون في تخريب العلاقات الاجتماعية والعائلية بأنهم "أناس فاسدون وسيئون وواهنون، ولا يعرفون فضيلة إصلاح ذات البين وأنها عبادة عظيمة وعمل جميل وجليل، بقدر معرفتهم التامة بالتفريق بين الناس وتشتيتهم وقطع وصلهم لغايات دنيئة في أنفسهم المريضة".
وقال: "إنهم لا يعرفون المكارم والمحاسن والخصال الحميدة بقدر معرفتهم بالمثالب والمخازي والمعائب والنقائض، إن الرجل الحر الشريف يتجنب هذه الأعمال وهذه المخازي، يركن إلى الوفاء ويبتعد عن الغدر، يصلح ولا يخرب، يلم الشتات، ولا يفرق ويبعد".

إصلاح ذات البين من مكارم الأخلاق العظيمة

وشدد الكاتب على أن إصلاح ذات البين من مكارم الأخلاق العظيمة، فقد حث عليها الشرع في أكثر من مناسبة، كما في قوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ).
وقال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الأَذَى عَن الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ) متفق عليه واللفظ للبخاري.

جزء من مصارف الزكاة

وأكد أنه "لأهمية هذه المكرمة جعل لها الإسلام جزءًا من مصارف الزكاة، تصرف على الغارمين الذين يسعون للإصلاح بين الناس". 
قال صلى الله عليه وسلم:(أفضلُ الصدقةِ إصلاحُ ذاتِ البينِ) رواه الطبراني.
وختم الكاتب: "إن إصلاح ذات البين شعبة إيمانية، وشرعة إسلامية، تُستل بها الضغائن، وتصفو بها القلوب، وتخمد نيران الفتن، فهنيئًا للمصلحين، وتباً للمشعلين الفتن بين الناس".

اقرأ أيضا

فيديو
5:51 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

مشهد لا يصدق في قرية مغربية دمرها الزلزال.. ماذا فعلوا مع فرقة إنقاذ؟

الدولار
1:26 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

بسبب هذا الأمر الغريب.. يطلب مليار دولار تعويضًا من المستشفى!

الدكتور سعد الخثلان
9:32 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

"الخثلان" يوجه نصيحة مهمة لكل من ابتُلي بالنظر إلى الحرام

سرقة مركبة
8:49 م الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

لص يسرق سيارة من ورشة في لمح البصر أمام صاحبها

اقرأ أيضا

دولة مهددة بالاختفاء.. هذا ما سيفعله سكانها!

جريمة بشعة.. هذا ما فعلته لبنانية للتخلص من زوجها

خبير طقس يكشف حكمة الله في جعل محور الأرض مائلاً 23 درجة

"الخثلان" يوضح خطورة إنشاء "هاشتاق" سيء والمشاركة فيه (فيديو)

كاتب يدعو إلى وضع ضوابط لمحتوى"السوشيال ميديا" بالمملكة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

صلاة الجمعة في المسجد الحرام 2 4:00 م الجمعة، 08 سبتمبر 2023

خطيبا المسجدين الحرام والنبوي: حاجة الإنسان إلى الدين والصلة والمودة في العلاقات

اقرأ أيضا

أمير القصيم
12:47 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

أمير القصيم يكرّم الفائزين بجائزتي الملك عبدالعزيز الدولية ومحمد السادس لحفظ القرآن الكريم

المصحف
12:26 ص الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023

همة الكبار.. مسنة أردنية في سن السبعين تحفظ القرآن كاملا

مسلح ومركز الشرطة
9:32 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

رجل يقتحم مركزاً للشرطة في هذه الدولة.. ما حدث غير متوقع (فيديو)

000_33EN7Q4
8:00 م الإثنين، 18 سبتمبر 2023

لن تتوقع السبب.. إقلاع طائرة سويسرية بالركاب بدون حقائبهم

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حرارة الطفل
8:40 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

نصائح مهمة للأمهات.. عليك القيام بهذه الأمور فورًا عند ارتفاع حرارة طفلك

أمطار غزيرة على عسير
7:30 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

منها مكة والرياض.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح مغبرة على 8 مناطق

ولي العهد على قناة فوكس نيوز 2
6:39 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

ولي العهد: المملكة أكبر داعم لليمن ونتطلع إلى حل سياسي مستدام

ولي العهد محمد بن سلمان
5:57 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

ولي العهد: الاقتصاد غير النفطي للمملكة سيكون من الأسرع نموًا في مجموعة الـ20

قادة القطاعات الأمنية
5:33 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

تعرف على الاستعدادات النهائية لفعاليات "الداخلية" بمناسبة اليوم الوطني (صور)

ولي العهد على قناة فوكس نيوز
5:07 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

ولي العهد: المملكة ستكون بين أفضل 7 دول من حيث الدخل (فيديو)