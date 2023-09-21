خلقٌ إسلاميٌ يحمي البيوت ويحافظ على أواصر العلاقات بين الناس

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قال الكاتب رمضان جريدي العنزي، إن إصلاح ذات البين من مكارم الأخلاق العظيمة التي حث عليها الإسلام ودعا لها.

وحذر العنزي عبر صحيفة "الجزيرة" من الشقاق الذي يهدد البيوت، والخصام الذي يمزق العلاقات بين الأصدقاء، نتيجة الوشاية أو الكذب، مما دعاه إلى الحث على الإسراع بإصلاح ذات البين وتحقيق الوئام. اضافة اعلان





هدم البيوت وقط العلاقات بين الناس



إصلاح ذات البين من مكارم الأخلاق العظيمة



جزء من مصارف الزكاة



وأضاف: "كم بيت تهدم بسبب وشاية أو كذبة أو اختلاق رواية، وكم قطيعة بين صديقين أو أخوين أو قريبين بسبب ناس تحزبت وتعصبت وتناخت لهذا دون ذاك، من غير وعي أو إدراك لمآلات الأمور ونتائجها ونهاياتها، حتى وصلت القطيعة بينهم والهجر لسنوات طويلة جدًا بسبب هؤلاء المخربين للعلاقات العائلية".ووصف أولئك الذين يسعون في تخريب العلاقات الاجتماعية والعائلية بأنهم "أناس فاسدون وسيئون وواهنون، ولا يعرفون فضيلة إصلاح ذات البين وأنها عبادة عظيمة وعمل جميل وجليل، بقدر معرفتهم التامة بالتفريق بين الناس وتشتيتهم وقطع وصلهم لغايات دنيئة في أنفسهم المريضة".وقال: "إنهم لا يعرفون المكارم والمحاسن والخصال الحميدة بقدر معرفتهم بالمثالب والمخازي والمعائب والنقائض، إن الرجل الحر الشريف يتجنب هذه الأعمال وهذه المخازي، يركن إلى الوفاء ويبتعد عن الغدر، يصلح ولا يخرب، يلم الشتات، ولا يفرق ويبعد".وشدد الكاتب على أن إصلاح ذات البين من مكارم الأخلاق العظيمة، فقد حث عليها الشرع في أكثر من مناسبة، كما في قوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ).وقال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (كُلُّ سُلاَمَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ الاثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ، وَيُمِيطُ الأَذَى عَن الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ) متفق عليه واللفظ للبخاري.وأكد أنه "لأهمية هذه المكرمة جعل لها الإسلام جزءًا من مصارف الزكاة، تصرف على الغارمين الذين يسعون للإصلاح بين الناس".قال صلى الله عليه وسلم:(أفضلُ الصدقةِ إصلاحُ ذاتِ البينِ) رواه الطبراني.وختم الكاتب: "إن إصلاح ذات البين شعبة إيمانية، وشرعة إسلامية، تُستل بها الضغائن، وتصفو بها القلوب، وتخمد نيران الفتن، فهنيئًا للمصلحين، وتباً للمشعلين الفتن بين الناس".