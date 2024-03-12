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خلال يوم واحد.. شاب يُحطم 3 أرقام عالمية في موسوعة جينيس

دميترو هرونسكي
هرونسكي في إحدى محاولاته الناجحة
أ أ
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حطم الأوكراني دميترو هرونسكي، 3 أرقام قياسية في موسوعة جينيس، في يوم واحد، باستخدام لحيته ورقبته وأسنانه. 

سحب أثقل مركبة باستخدام لحيتهاضافة اعلان

ونجح هرونسكي في سحب أثقل مركبة باستخدام لحيته، بعدما حاول في الأصل تسجيل الرقم القياسي في عام 2019، لكنه فشل عندما تم انتزاع شعر من ذقنه بسبب الإجهاد.
وقال إنه أطال لحيته في محاولته الثانية وجرب تقنيات مختلفة لزيادة قوة شعر لحيته إلى أقصى حد.
ونجح في استخدام لحيته لسحب حافلة صغيرة يبلغ وزنها 5687 رطلاً، محطمًا الرقم القياسي السابق البالغ 4303 رطلاً.

سحب أثقل مركبة باستخدام رقبته

أما المحاولة القياسية الثانية فكانت في سحب أثقل مركبة باستخدام رقبته. 
وسبق لهرونسكي أن دخل موسوعة جينيس بسحبه لأثقل قطار باستخدام رقبته، لذا كان واثقًا من قدرته على الحصول على اللقب المماثل في سحب أثقل سيارة.
وانتهى به الأمر بسحب شاحنة يبلغ وزنها 17.107 رطلاً للمسافة المطلوبة البالغة 16.4 قدمًا وأصبح أول شخص يحمل الرقم القياسي.

سحب أكبر عدد من السيارات بأسنانه 

وكان الرقم القياسي الأخير للاعب كمال الأجسام لهذا اليوم هو أكبر عدد من السيارات التي نجح في سحبها بأسنانه. 
تم وضع كل سيارة في وضع محايد مع إيقاف تشغيل المحرك، وكان هناك سائق داخل كل سيارة للتأكد من أنها تتحرك في خط مستقيم.
وتمكن هرونسكي من سحب مركبات يبلغ مجموع حمولتها 19.365 رطلاً مع سائقيها للمسافة المطلوبة.
وقال لموسوعة جينيس للأرقام القياسية: "أهدي هذه الأرقام القياسية إلى بلدي وجنودنا".

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