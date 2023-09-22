خطيب المسجد النبوي: آمنوا بالقضاء والقدر واصبروا على المصائب

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قال خطيب المسجد النبوي، الشيخ حسين آل الشيخ، آمنوا بالقضاء والقدر فهو من ربكم، واحتسبوا واصبروا على المصائب لتنالوا أعلى الدرجات. اضافة اعلان

وخاطب المصلين قائلاً، يا عباد الله كلما عظمت المصيبة عظم الأجر عند الله جل وعلا، قال صلى الله عليه وسلم، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي له الرضا، ومن سخط فله السخط.





بالرضا بالقضاء والقدر تهون المصائب





لا أحد معصوم من الذنوب



وقال: بالصبر والرضا بالقضاء والقدر تهون المصائب وتهدأ النفوس وتطمئن القلوب، ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليموأضاف، من الحكم الربانية من وقوع المصائب والمحن، أن الله جل وعلا يكفر بها عن العبد المسلم السيئات ويحبط بها الخطيئات.قال صلى الله عليه وسلم: "ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة أو حط بها عنه خطيئة".وتساءل خطيب المسجد النبوي: هل هناك أحد معصوم من الذنوب أو السيئات؟ فما أعظمه من فوز حين يلقى العبد ربه وليس عليه خطيئة، قال صلى الله عليه وسلم، "ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته".