خطيب المسجد الحرام يوجه رسالة تحذير إلى التجار والأثرياء (فيديو)

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حذر خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبدالرحمن السديس، التجار والأثرياء من المباهاة والنفاق والبذخ والتفاخر والمغالاة في الأسعار.





احذروا المباهاة والنفاق والبذخ والتفاخر



دوام النعم واستمرارها







أيها التجار والأثرياء.. احذروا المباهاة والنفاق والبذخ والتفاخر والمغالاة في الأسعار pic.twitter.com/wcuRiBa7NV فيديو | خطيب المسجد الحرام عبد الرحمن السديس: أناس يتضورون جوعا وآخرون يعيشون التخمة..أيها التجار والأثرياء.. احذروا المباهاة والنفاق والبذخ والتفاخر والمغالاة في الأسعار #الإخبارية February 23, 2024

وقال في خطبة الجمعة اليوم: "أيها التجار والأثرياء اتقوا الله في النعم واحذروا المباهاة والنفاق والبذخ والتفاخر والمغالاة في الأسعار والاحتكار، فكم من أناس يتضورون جوعًا وآخرين يعيشون التخمة والمُراءاة":.وتابع: "بل لربما يعمد بعضهم إلى تصوير الحفلات والموائد ونشرها في مواقع التواصل، لكسر قلوب المحتاجين، والتعالي على الآخرين".ومضى السديس قائلاً: "فالحذر الحذر من هدر النعم، وهنا يشاد بجهود حفظ النعمة وإكرامها، والحذر من هدرها، فينبغي التعاون معهم في حفظ فائض النعم ودوامها".وأردف خطيب المسجد: "أخوة العقيدة: لدوام النعم واستقرارها وربوها عليكم بالشكر، الله الله في الشكر "لئن شكرتم لأزيدنكم"، فإنه مؤذن بالمزيد، وكفيل للنعم بالتقييد، وليكن منكم الحسبان، أن الشكر ليس بمجرد اللسان والجنان، بل بالجوارح والعمل والأركان فيما يرضي المنعم المنان "اعملوا آل داود شكرًا وقليل من عبادي الشكور".