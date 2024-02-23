الجمعة، 13 شعبان 1445 ، 23 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خطيب المسجد الحرام يوجه رسالة تحذير إلى التجار والأثرياء (فيديو)

الشيخ السديس
الشيخ عبدالرحمن السديس
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


حذر خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبدالرحمن السديس، التجار والأثرياء من المباهاة والنفاق والبذخ والتفاخر والمغالاة في الأسعار.اضافة اعلان

احذروا المباهاة والنفاق والبذخ والتفاخر

وقال في خطبة الجمعة اليوم: "أيها التجار والأثرياء اتقوا الله في النعم واحذروا المباهاة والنفاق والبذخ والتفاخر والمغالاة في الأسعار والاحتكار، فكم من أناس يتضورون جوعًا وآخرين يعيشون التخمة والمُراءاة":. 
وتابع: "بل لربما يعمد بعضهم إلى تصوير الحفلات والموائد ونشرها في مواقع التواصل، لكسر قلوب المحتاجين، والتعالي على الآخرين".
ومضى السديس قائلاً: "فالحذر الحذر من هدر النعم، وهنا يشاد بجهود حفظ النعمة وإكرامها، والحذر من هدرها، فينبغي التعاون معهم في حفظ فائض النعم ودوامها".

دوام النعم واستمرارها

وأردف خطيب المسجد: "أخوة العقيدة: لدوام النعم واستقرارها وربوها عليكم بالشكر، الله الله في الشكر "لئن شكرتم لأزيدنكم"، فإنه مؤذن بالمزيد، وكفيل للنعم بالتقييد، وليكن منكم الحسبان، أن الشكر ليس بمجرد اللسان والجنان، بل بالجوارح والعمل والأركان فيما يرضي المنعم المنان "اعملوا آل داود شكرًا وقليل من عبادي الشكور".


اقرأ أيضا

" من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة".. كيف نحسب الساعة في وقتنا الحالي؟

هل ينال المرء ثواب القراءة حال ترديده القرآن مع القاريء؟

سؤال متجدد.. حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟

رعب على متن طائرة.. راكب يحاول فتح باب الطوارئ على علو 8 آلاف متر (فيديو)

ضخم للغاية.. العثور على أكبر ثعبان في العالم رأسه بحجم دماغ إنسان

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الشيخ السديس 1:11 م الجمعة، 23 فبراير 2024

عاجل.. خطيب المسجد الحرام: احذروا هدر النعم في الولائم والأعراس (فيديو)