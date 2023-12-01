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خطيب المسجد الحرام: يا من سترك الله في الخلوات ولم يفضحك.. احذر هذا الأمر

فيصل غزاوي - خطيب المسجد الحرام - الجمعة
الدكتور فيصل غزاوي
أ أ
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حذر إمام وخطيب المسجد الحرام، الدكتور فيصل غزاوي، من يرتكب الذنوب في الخلوات ويحظى بستر الله من استمراء المعاصي.
وقال في خطبة الجمعة اليوم: "يوم تبلى السرائر، إن أعظم زاجر وأعظم موعظة لمن اغتر بستر الله وحلمه، ممن أقام على ذنوب الخلوات، واستوجب ما اقترب من البريات، ولم يستشعر ذلك اليوم الذي تكشف فيه الأسرار، وتهتك الأسرار".اضافة اعلان
وتابع: "فيا من سترك الله حال الخلوات ولم يغضحك ولم يغفل، واحذر عبدالله من استمراء المعاصي بإطلاق بصرك في مشاهدة القبائح والمنكرات والاسترسال في الباطل، بإصغاء سمعك للمحرمات، وتذكر أن سريرتك التي لا يطلع عليها أحد الآن إلا الله يكشف الحجب عنها يومًا ما".


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