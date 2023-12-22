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صحيفة تواصل الالكترونية

خطيب المسجد الحرام لمستخدمي منصات التواصل: توقفوا عن نشر القبائح والفضائح (فيديو)

الشيخ صالح بن حميد
الشيخ صالح بن حميد
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حث خطيب المسجد الحرام، الشيخ صالح بن حميد، أصحاب الفضائيات والحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي على تقوى الله فيما يقدمونه.اضافة اعلان
وقال في خطبة الجمعة اليوم:" وإن في وسائل التواصل لميدانًا غير كريم لضعاف النفوس الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا، بل بعضهم يوثق معصيته وينشرها، وهذا من المغبة والخذلان يستره ربه ويكشف ستر الله عليه".

انتشار الفضائح عبر وسائل التواصل

وأضاف: "القبائح والفضائح تشيع وتنتشر عبر أدوات وسائل التواصل والهواتف المحمولة وشاشات الفضائيات، فلا دين عندهم يمنع، ولا خلق لديهم يردع، ولا حول ولا قوة إلا بالله".
وتابع معددًا صفات هؤلاء الأشخاص، قائلاً: "سماعون لقناة السوء، ونقالون لأخبار الفساد، ويتلذذون بالإشاعة، ويتصدرون بالطعن والتجريح وكشف العيوب والمساوئ". 

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