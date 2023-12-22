خطيب المسجد الحرام لمستخدمي منصات التواصل: توقفوا عن نشر القبائح والفضائح (فيديو)

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حث خطيب المسجد الحرام، الشيخ صالح بن حميد، أصحاب الفضائيات والحسابات الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي على تقوى الله فيما يقدمونه. اضافة اعلان

وقال في خطبة الجمعة اليوم:" وإن في وسائل التواصل لميدانًا غير كريم لضعاف النفوس الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا، بل بعضهم يوثق معصيته وينشرها، وهذا من المغبة والخذلان يستره ربه ويكشف ستر الله عليه".





انتشار الفضائح عبر وسائل التواصل







يا أصحاب الفضائيات والحسابات الشخصية اتقوا الله فيما تقدمونهpic.twitter.com/JGpKnGQyKz فيديو | خطيب المسجد الحرام صالح بن حميد:يا أصحاب الفضائيات والحسابات الشخصية اتقوا الله فيما تقدمونه #الإخبارية December 22, 2023

وأضاف: "القبائح والفضائح تشيع وتنتشر عبر أدوات وسائل التواصل والهواتف المحمولة وشاشات الفضائيات، فلا دين عندهم يمنع، ولا خلق لديهم يردع، ولا حول ولا قوة إلا بالله".وتابع معددًا صفات هؤلاء الأشخاص، قائلاً: "سماعون لقناة السوء، ونقالون لأخبار الفساد، ويتلذذون بالإشاعة، ويتصدرون بالطعن والتجريح وكشف العيوب والمساوئ".