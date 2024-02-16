خطيب المسجد الحرام: عليكم بالصيام في شهر شعبان أسوة بالنبي ﷺ

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حث إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الله الجهني على الصيام والالتزام بالطاعات في شهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال.





فضل شهر شعبان



صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان



pic.twitter.com/pqxfyU6Nzv فيديو | خطيب المسجد الحرام عبد الله الجهني: شهر شعبان شهر القرآن الكريم فالزموه بالصيام والطاعات ففيه ترفع الأعمال #الإخبارية February 16, 2024

وقال في خطبة الجمعة اليوم: "أيها المسلمون، نحمد الله المنان الذي فضّل ما شاء من الزمان والمكان، فكما فضل بعض الساعات وبعض الأيام، واختصها بأنواع من الهبات والبركات، فقد اختار من الشهور المفضلة شهر شعبان مقدمة لشهر عظيم تُمحى فيه الذنوب، وتتجلى فيه رحمات علام الغيوب، نزل فيه من الأحكام آيات وبينات".وأضاف الجهني معددًا فضل شهر شعبان: "وحصل فيه لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا من المعجزات الباهرات، هو شهر تشعبت فيه الخيرات، وترتبت فيه أعمال صالحات، وقد حاز بذلك تفضيلاً".واستشهد بما ورد في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وفي رواية إلا قليلًا، وإنما كان يكثر من الصيام في شهر شعبان خصوصًا، لأنه شهر تُرفع فيه الأعمال لرب العالمين، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم.وتابع: "كما أنه شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، كما جاء ذلك في رواية عند النسائي وأحمد عن الحب بن الحب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما".وأوضح أنه "على كل مسلم أن يعمل فيه ما استطاع من طاعة وإحسان، ولو أن يصوم فيه ما تيسر راجيًا من الله القبول والغفران من الكريم والمنان، فقد روي عن أنس رضي الله عنه أنه قال "كان المسلمون إذا دخل شهر شعبان انكبوا على المصاحف فقرؤوها وأخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان".