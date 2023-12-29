خطيب المسجد الحرام: ديننا يدعو إلى الأخلاق الحسنة ومحاسن الشمائل

أ أ

قال خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الله الجهني، إن الإسلام دين خلقي رفيع دعا إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل وحض على مكارم الأخلاق وحميد الصفات ومحاسن الشمائل. اضافة اعلان





الغاية من بعثة النبي



pic.twitter.com/1viLFcHbIH فيديو | خطيب المسجد الحرام عبد الله الجهني: ديننا دين التوحيد والأخلاق الحسنة ونبينا أتمّ مكارم الأخلاق للبشرية #الإخبارية December 29, 2023

وأضاف في خطبة الجمعة اليوم: "وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغاية من بعثته فقال عليه الصلاة والسلام: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، رواه أحمد والبيهقي واللفظ لهما.وتابع: "أي أرسل إلى الخلق لأكمل ما انتقض من الأخلاق الحسنة التي أساسها توحيد الله عز وجل والإخلاص له، وترك الإشراك به، ثم يلي ذلك الصلوات الخمس فهي أعظم الأخلاق بعد التوحيد".وأردف: "وتليهما الأفعال المستحسنة التي جبل الله عليها عباده من الوفاء والمروءة والحياء والعفة، فيجعل حسنها أحسن ويضيق على سيئها ويمنعها".