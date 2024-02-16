خطيب المسجد الحرام: اللهم فرحة تغمر قلوبنا بتحرير القدس من الصهاينة الغاصبين (فيديو)

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دعا خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الله الجهني، الله تعالى أن يمن على الفلسطينيين بالنصر، وأن يحرر المسجد الأقصى من أيدي الصهاينة.

وقال في خطبة الجمعة اليوم: "اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم إنا نسألك فرحة تغمر قلوبنا بتحرير القدس من أيدي الصهاينة الغاصبين، وفرحة بانتصار المسلمين على أعدائهم الظالمين".

