خطيب المسجد الحرام: اللهم فرحة تغمر قلوبنا بتحرير القدس من الصهاينة الغاصبين (فيديو)

أ أ
دعا خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الله الجهني، الله تعالى أن يمن على الفلسطينيين بالنصر، وأن يحرر المسجد الأقصى من أيدي الصهاينة.
وقال في خطبة الجمعة اليوم: "اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم إنا نسألك فرحة تغمر قلوبنا بتحرير القدس من أيدي الصهاينة الغاصبين، وفرحة بانتصار المسلمين على أعدائهم الظالمين".
فيديو | خطيب المسجد الحرام عبد الله الجهني: اللهم فرحة تغمر قلوبنا بتحرير القدس من أيدي الصهاينة الغاصبين#الإخبارية pic.twitter.com/3WhKfHFEzH— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 16, 2024