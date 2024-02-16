الجمعة، 06 شعبان 1445 ، 16 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

خطيب المسجد الحرام: اللهم فرحة تغمر قلوبنا بتحرير القدس من الصهاينة الغاصبين (فيديو)

الشيخ عبد الله الجهني
الشيخ عبد الله الجهني
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

دعا خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الله الجهني، الله تعالى أن يمن على الفلسطينيين بالنصر، وأن يحرر المسجد الأقصى من أيدي الصهاينة.اضافة اعلان
وقال في خطبة الجمعة اليوم: "اللهم أنج المستضعفين من المسلمين في فلسطين، اللهم إنا نسألك فرحة تغمر قلوبنا بتحرير القدس من أيدي الصهاينة الغاصبين، وفرحة بانتصار المسلمين على أعدائهم الظالمين".



اقرأ أيضا

دراسة توضح الحد الصحي لوقت استخدام مواقع التواصل

بعد إقلاعها.. طائرة أمريكية تعود إلى المطار لسبب لايصدق

دولة خليجية تبدأ تشغيل خدمات "التاكسي الطائر" العام المقبل

حالة نادرة.. أمريكية تلد مرتين في 6 أشهر

كيف يُهيِّئ المسلم نفسه لمواسم الطاعات؟ "الخثلان" يوضح

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الشيخ صالح بن حميد 2:18 م الجمعة، 09 فبراير 2024

خطيب المسجد الحرام: اللهم حرر المسجد الأقصى من المحتلين الغاصبين

الشيخ صالح بن حميد 1:11 م الجمعة، 09 فبراير 2024

خطيب المسجد الحرام: المعلّم عماد الأوطان وصناع العقول (فيديو)