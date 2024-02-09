خطيب المسجد الحرام: اللهم حرر المسجد الأقصى من المحتلين الغاصبين

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دعا خطيب المسجد الحرام، الشيخ صالح بن حميد بأن ينصر الله الفلسطينيين، وأن يحرر المسجد الأقصى من المحتلين الغاصبين.

وقال في خطبة الجمعة اليوم: "سبحانك ربنا، عز جارك، وجل ثناؤك، وتقدست أسماؤك، وتبارك اسمك، وتعالى جدّك، ولا إله غيرك..

نسـألك اللهم بمنك وكرمك وجودك، أن تحفظ إخواننا في فلسطين، اللهم احفظهم بحفظك، واكلأهم بعنايتك، واحرسهم برعايتك..

اللهم اجبر كسرهم، وأقل عثرتهم، وفك أسرهم، اللهم اشف مرضاهم، وارحم موتاهم، واقبلهم شهداء عندك.

اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم إن أعداءهم قد طغوا وبغوا وظلموا وأفسدوا، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرًا عليهم يا قوي يا عزيز.

اللهم حرر المسجد الأقصى من المحتلين الغاصبين، اللهم اعل شأنه وارفع مكانه، ورسخ بنيانه، وثبت أركانه، يا سميع الدعاء.



