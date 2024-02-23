خطيب المسجد الحرام: اللهم بشرى لأمة الإسلام بنصر الفلسطينيين على الصهاينة الغاصبين (فيديو)

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توجه خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبدالرحمن السديس بالدعاء إلى الله تعالى بأن ينصر الفلسطينيين على الصهاينة الغاصبين المحتلين.

وقال في خطبة الجمعة اليوم: "اللهم احفظ المسجد الأقصى، وارفع شأنه، واعل بنيانه، وقو أركانه، واجعله شامخًا عزيزًا إلى يوم الدين، اللهم احفظ مقدسات المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين، وعدوان المعتدين..

اللهم انصر إخواننا في فلسطين على الصهاينة الغاصبين المحتلين، اللهم بشرى لأمة الإسلام في نصر إخوانهم في فلسطين، وسد جوعتهم يا كريم يا منان..

اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعله تدبيرًا تدميرًا عليه يا سميع الدعاء.

