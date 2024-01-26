خطيب المسجد الحرام، العقل نعمة من الله وهذه أبرز مميزاته (فيديو)

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قال خطيب المسجد الحرام، الشيخ بندر بليلة، إن العقل نعمة من النعم التي ميز الله بها الإنسان.





العقل أصل المعرفة اضافة اعلان



pic.twitter.com/z5GLTvR8NH فيديو | خطيب المسجد الحرام بندر بليلة: العقل نعمة من النعم التي ميز الله بها الإنسان وأصل المعرفة #الإخبارية January 26, 2024

وأضاف في خطبة الجمعة اليوم: "العقل أصل المعرفة، ومادة الفهم، وينبوع العلم، ومرقاة الأدب، به تظهر الحقائق، وتلوح الخفيات، وتوزن الأمور، وتكتسب الفضائل، وهو نعمة ينعم الله بها على من أراد كرامته من عباده، وقضى له بحسن العاقبة في ميعاده".قال تعالى: "إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لأولِي النُّهَى"، وقال تعالى: "إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ"، وقال تعالى: "هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ"، أي لذي العقل والنهى.ووصف خطيب المسجد الحرام، العقل بأنه "نور في القلب، كنور البصر في العين، وينقص ويزيد، ويذهب ويعود، ويدرك به المرء الأشياء على ما هي عليه، من ماهية مبانيه، وصحة معانيه، ويصيب الرأي الصواب، ويدرك البيان، ويمتنع عما لا يُجمل فهو في سداد ورشاد وإمداد".