خطيب المسجد الحرام: العبادة بلا أخلاق جسد بلا روح (فيديو)

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قال خطيب المسجد الحرام، الشيخ عبد الله الجهني، إن العبادة بلا أخلاق جسد بلا روح.





طريق الدعوة إلى الله اضافة اعلان



الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق



وأضاف في خطبة الجمعة اليوم: "ما أحوجنا ونحن نسير على طريق الدعوة إلى الله أن نراجع أنفسنا وسلوكنا في مجتمعنا، وأن نتدبر حالة أخلاقنا ونعلم أن العبادة بلا أخلاق تبقى جسدًا بلا روح".وتابع: "لا خير في إنسان عابد سيء الأخلاق، كما أنه لا خير في إنسان حسن الأخلاق سيء العبادة، بل الخير كل الخير في اجتماعهما، فاتقوا الله أيها المسلمون واجمعوا بين حسن العبادة وحسن الأخلاق تسعدوا، وتفوزوا في الدنيا والآخرة".ووصف الجهني، الإسلام بأنه دين خلقي رفيع دعا إلى التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل وحض على مكارم الأخلاق وحميد الصفات ومحاسن الشمائل.ودلل على ذلك بما بينه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغاية من بعثته، فقال عليه الصلاة والسلام: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، رواه أحمد والبيهقي واللفظ لهما.وأوضح شارحًا: "أي أرسل إلى الخلق لأكمل ما انتقض من الأخلاق الحسنة التي أساسها توحيد الله عز وجل والإخلاص له، وترك الإشراك به، ثم يلي ذلك الصلوات الخمس فهي أعظم الأخلاق بعد التوحيد".وأردف: "وتليهما الأفعال المستحسنة التي جبل الله عليها عباده من الوفاء والمروءة والحياء والعفة، فيجعل حسنها أحسن ويضيق على سيئها ويمنعها".