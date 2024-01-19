خطيب المسجد الحرام: الضلال والشقاء متلازمان لا ينفصلان (فيديو)

قال خطيب المسجد الحرام، الشيخ فيصل غزاوي، إن الضلال والشقاء متلازمان عند الإعراض عن ذكر الله.
وأضاف في خطبة الجمعة اليوم: "ولنعلم عباد الله أن الضلال والشقاء متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، والله سبحانه يجمع بين الحياة وانشراح الصدر والحياة الطيبة، وبين الضلال وضيق الصدر والعيش الضنك".
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: "فَمَنِ اتَّبَعَ هُدايَ فَلا يَضِلُّ ولا يَشْقى* ومَن أعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ونَحْشُرُهُ يَوْمَ القِيامَةِ أعْمى* ﴿قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أعْمى وقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا* قالَ كَذَلِكَ أتَتْكَ آياتُنا فَنَسِيتَها وكَذَلِكَ اليَوْمَ تُنْسى".
فيديو | خطيب المسجد الحرام فيصل غزاوي: الضلال والشقاء متلازمان عند الإعراض عن ذكر الله #الإخبارية pic.twitter.com/OzQmgV6YJw— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 19, 2024