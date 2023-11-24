خطيب المسجد الحرام: الحكمة تكسو صاحبها الوقار وتحفظه من الخزي والعار (فيديو)

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قال إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، إن الحكمة تعد سمة من سمات الأنبياء والصالحين والعلماء العاملين بعث الله بها رسله وأقام عليه كونه وشرعه. اضافة اعلان

وتحدث المعيقلي في خطبة الجمعة اليوم عن "الحكمة"، واصفًا إياها بأنها نعمة عظيمة ذكّر الله بها عباده "وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ ".





معنى الحكمة



أفضل ما أعطي العبد في الدنيا الحكمة



pic.twitter.com/8qM3RmphLX فيديو | إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. ماهر المعيقلي: الحكمة سمة من سمات الأنبياء والصالحين وهي تكسو صاحبها ثوب الوقار وتحفظه عما يورث الخزي والعار #الإخبارية November 24, 2023



نموذج من حكمة النبي

وتابع المعيقلي: "فبالحكمة تدرأ الفتنة، ويحفظ الأمن، وتجتمع الكلمة، ويقوم الناس بمصالحهم الدنيوية والأخروية، وكم كان لغيابها واتباع أرباب الهوى من مفاسد وأضرار متعدية".

وأوضح أن من نماذج حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه "أنَّ أعْرَابِيًّا بَالَ في المَسْجِدِ، فَثَارَ إلَيْهِ النَّاسُ ليَقَعُوا به، فَقالَ لهمْ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: دَعُوهُ، وأَهْرِيقُوا علَى بَوْلِهِ ذَنُوبًا مِن مَاءٍ -أوْ سَجْلًا مِن مَاءٍ- فإنَّما بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ ولَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ".

pic.twitter.com/vEO1y8LWvl فيديو | الشيخ د. ماهر المعيقلي: غياب الحكمة له مفاسد وأضرار متعدية فبها تدرأ الفتنة ويحفظ الأمن وتجتمع الكلمة #الإخبارية November 24, 2023



وعرّف خطيب المسجد الحرام، الحكمة بأنها "وضع الأمور في مواضعها اللائقة، وتكون بالعلم النافع والعلم الصالح، ومعرفة مقاصد الشرائع، وهي تسود بصاحبها، وتكسوه ثوب الوقار وتحفظه عما يورث الخزي والعار".قال ابن عيينة: "كان يقال إن أفضل ما أعطي العبد في الدنيا الحكمة وفي الآخرة الرحمة"، وأعظم الناس حكمة الأنبياء والرسل لما اختصهم الله من فضل، من حمل الرسالة، وإبلاغ الدعوة، "وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا".