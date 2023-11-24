الجمعة، 10 جمادى الأولى 1445 ، 24 نوفمبر 2023

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خطيب المسجد الحرام: الحكمة تكسو صاحبها الوقار وتحفظه من الخزي والعار (فيديو)

المسجد الحرام
المسجد الحرام
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قال إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، إن الحكمة تعد سمة من سمات الأنبياء والصالحين والعلماء العاملين بعث الله بها رسله وأقام عليه كونه وشرعه.اضافة اعلان
وتحدث المعيقلي في خطبة الجمعة اليوم عن "الحكمة"، واصفًا إياها بأنها نعمة عظيمة ذكّر الله بها عباده "وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ ".

معنى الحكمة

وعرّف خطيب المسجد الحرام، الحكمة بأنها "وضع الأمور في مواضعها اللائقة، وتكون بالعلم النافع والعلم الصالح، ومعرفة مقاصد الشرائع، وهي تسود بصاحبها، وتكسوه ثوب الوقار وتحفظه عما يورث الخزي والعار". 

أفضل ما أعطي العبد في الدنيا الحكمة

قال ابن عيينة: "كان يقال إن أفضل ما أعطي العبد في الدنيا الحكمة وفي الآخرة الرحمة"، وأعظم الناس حكمة الأنبياء والرسل لما اختصهم الله من فضل، من حمل الرسالة، وإبلاغ الدعوة، "وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا".

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