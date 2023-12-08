خطيب المسجد الحرام: التوبة النصوحة سبيل الفلاح ودليل الصلاح

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قال خطيب المسجد الحرام، الشيخ بندر بليلة، إن التوبة النصوحة سبيل الفلاح ودليل الصلاح.





التوبة إلى الله اضافة اعلان



أداء الحقوق لأربابها



وأضاف في خطبة الجمعة اليوم: "التطهر من الذنوب والحوبة، والتوبة إلى الله والأوبة سبيل الفلاح ودليل الصلاح، قال تعالى: "وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"".وأشار إلى أن الذاكر لربه وأنعمه عليه آخذ بسبب الفلاح قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ". وقال تعالى: "فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".وأوضح أن "ومن أدى الحقوق لآربابها حاز الفلاح قال تعالى: "فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ".وأشار خطيب المسجد الحرام إلى أن "تطهير النفس من الشرك والظلم وسيء الأخلاق موجب للفلاح، قال تعالى: "قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا* وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا".