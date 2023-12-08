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خطيب المسجد الحرام: التوبة النصوحة سبيل الفلاح ودليل الصلاح

بندر بليلة
الشيخ بندر بليلة
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قال خطيب المسجد الحرام، الشيخ بندر بليلة، إن التوبة النصوحة سبيل الفلاح ودليل الصلاح. 

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وأضاف في خطبة الجمعة اليوم: "التطهر من الذنوب والحوبة، والتوبة إلى الله والأوبة سبيل الفلاح ودليل الصلاح، قال تعالى: "وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ"".
وأشار إلى أن الذاكر لربه وأنعمه عليه آخذ بسبب الفلاح قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ". وقال تعالى: "فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ".

أداء الحقوق لأربابها

وأوضح أن "ومن أدى الحقوق لآربابها حاز الفلاح قال تعالى: "فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ".
وأشار خطيب المسجد الحرام إلى أن "تطهير النفس من الشرك والظلم وسيء الأخلاق موجب للفلاح، قال تعالى: "قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا* وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا".


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