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صحيفة تواصل الالكترونية

خطيب الجمعة بالمسجد الحرام: شبكات التواصل الميدان الأكبر لإثارة الشبهات

الشيخ صالح بن حميد
إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد
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حذر إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ صالح بن حميد، من خطورة شبكات التواصل الاجتماعي. 
وقال في خطبة الجمعة اليوم موجهًا نداءه إلى الشبان والفتيات: "الميدان الأكبر لإثارة الشبهات هي شبكات التواصل، فاحذروا حفظكم الله هذه المواقع المشبوهة، وميزوا بين السمين والغث الذي لا نفع فيه، لقد هلك في ذالك خلق كثير".اضافة اعلان

احذروا هذه الشبكات والمواقع

وأضاف: "وإياكم أن تحكموا على ما ترون أو تسمعون من هذه الشبكات والمواقع، فخلفها صور زائفة، وادعاءات كاذبة، وكلمات منمقة، وواقع كريه، يدعون النصح وهم الكذابون، ويزعمون الإخلاص وهم المخادعون، في كثير منها متابعة ما لاينفع واطلاع على ما لايفيد".

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