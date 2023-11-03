خطيب الجمعة بالمسجد الحرام: شبكات التواصل الميدان الأكبر لإثارة الشبهات

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حذر إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ صالح بن حميد، من خطورة شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال في خطبة الجمعة اليوم موجهًا نداءه إلى الشبان والفتيات: "الميدان الأكبر لإثارة الشبهات هي شبكات التواصل، فاحذروا حفظكم الله هذه المواقع المشبوهة، وميزوا بين السمين والغث الذي لا نفع فيه، لقد هلك في ذالك خلق كثير". اضافة اعلان





احذروا هذه الشبكات والمواقع



pic.twitter.com/kwRRJm7j36 فيديو | إمام وخطيب المسجد الحرام صالح بن حميد في خطبة الجمعة: شبكات التواصل هي الميدان الأكبر لإثارة الشبهات فميزوا بين السميع النافع والغث الذي لا نفع فيه #الإخبارية November 3, 2023

وأضاف: "وإياكم أن تحكموا على ما ترون أو تسمعون من هذه الشبكات والمواقع، فخلفها صور زائفة، وادعاءات كاذبة، وكلمات منمقة، وواقع كريه، يدعون النصح وهم الكذابون، ويزعمون الإخلاص وهم المخادعون، في كثير منها متابعة ما لاينفع واطلاع على ما لايفيد".