خطوة بخطوة.. ماذا تفعل إذا تعرض طفلك لصعقة كهربائية؟

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يتصرف الطفل الصغير عادة في المنزل دون لامبالاة، فهو لايدرك المخاطر التي قد تهدد حياته، ومن ذلك لمس مصادر التيار الكهربائي، الأمر الذي قد يشكل تهديدًا حقيقيًا لحياته. اضافة اعلان

ويمكن أن تتسبب الكهرباء الصدمات والحروق وحتى الموت، لذا، بالإضافة إلى حماية منزلك من الأطفال، من الضروري تثقيف نفسك حول ما يجب فعله عند حدوث الأسوأ.

وكشف المسعف السابق، روس سميث في مقطع فيديو عبر تطببيق "تيك توك" عن ما يجب فعله إذا لامس الطفل الكهرباء، وفق ما أوردت صحيفة "ذا صن"، على النحو التالي:





1. قم بإيقاف تشغيل التيار الكهربائي



2. إبعاد الطفل عن مصادر الكهرباء



3. ضع الطفل على شيء غير موصل للكهرباء



4. اتصل بالإسعاف



5. الإنعاش القلبي الرئوي



6. تحقق من وجود علامات غير عادية



كيفية إجراء الإنعاش القلبي الرئوي للطفل؟



أول ما يجب فعله بعد تعرض الطفل للصدمة الكهربائية هو التأكد من سلامة المنطقة المحيطة، والعمل على إيقاف تشغيل التيار الكهربائي من المفتاح الرئيسي.بعد ذلك، يتم إبعاد الطفل عن المصادر الكهربائية، إذا كنت لاتعرف مكان مفتاح التيار الكهربائي، تأكد من أن طفلك لا يلمس أي شيء كهربائي، بما في ذلك القابس.إذ ربما يمكن أن يكون متصلاً بالقابس من خلال شيء آخر، مثل قطعة قماش مبللة أو شوكة معدنية.بمجرد قيامك بدفع الجسم بعيدًا، تأكد من نقل الطفل إلى شيء غير موصل للكهرباء، قد يكون قطعة من الخشب أو البلاستيك لإيقاف التيار الكهربائي.في هذه المرحلة، اتصل بالإسعاف، وأخبر المستجيب بما يحدث بالضبط، إذا كان الطفل لا يتنفس أو لا يتنفس بشكل طبيعي.إذا لم يكن يتنفس أو كان فاقدًا للوعي، فيجب أن تبدأ عملية الإنعاش القلبي الرئوي أثناء انتظار وصول الإسعاف.لو كان الطفل واعيًا ويبدو بخير، من المهم للغاية أن يتم فحصه من قبل أخصائي طبي.في بعض الأحيان، بعد مرور ما يصل إلى 24 ساعة من الصدمة الكهربائية، يمكن أن يعاني الطفل من مشكلة في ضربات القلب تهدد حياته (عدم انتظام ضربات القلب).وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، يمكن أن تسبب مشاكل مثل الإغماء والسكتة الدماغية والنوبات القلبية وحتى الموت المفاجئ.يجب عليك أيضًا الانتباه إلى علامات "الثقب" على الجسم، إذا لاحظت أحدها، فتأكد من النظر إلى جميع أطراف طفلك للعثور على الآخر.لا يقتصر الأمر على انتقال الصدمة الكهربائية عبر الجسم وتسبب مشكلة في القلب، ولكن حرارة الكهرباء يمكن أن تحرق أعضائه.قد يكون الأطفال أيضًا قد أصيبوا بحروق في مكان آخر، لذا تأكد من فحص أجسامهم بحثًا عن علامات داكنة أو حمراء.وفقًا لموقع "مايو كلينك"، فإن حروق الجلد الكهربائية الطفيفة يتم علاجها مثل أي حروق طفيفة أخرى.ضع قطعة قماش مبللة باردة على المنطقة ولا تزل أي بثور.بعد تنظيف البشرة بلطف، ضع ضمادة.إذا لم يستجب طفلك أو يتحرك عندما تناديه باسمه أو تنقر على قدمه، فاتخذ الإجراء المناسب.الخطوة 1: التحقق من التنفس - قم بإمالة رأس الطفل إلى الخلف وانظر واستشعر التنفس. وإذا كان لا يتنفس، انتقل إلى الخطوة التالية.الخطوة 2: اطلب من شخص ما أن يتصل بالإسعاف- قم بإمالة رأس الطفل إلى الخلف، وأغلق فمك على فمه وأنفه، ثم انفخ بثبات. كرر خمس مرات.الخطوة 3. قم بإجراء 30 ضغطة على الصدر - ادفع بقوة في منتصف صدر الطفل بإصبعين ثم اتركه. حافظ على معدل منتظم يبلغ حوالي ضغطتين في الثانية. كرر 30 مرة.الخطوة 4. أعط نفسين إنقاذيين، ثم استمر في القيبم بـ 30 ضغطة على الصدر ونفسين إنقاذيين حتى وصول المساعدة.