خطأ شائع.. لهذا لا يُنصح بتناول المضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا ونزلات البرد

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تنتمي المضادات الحيوية إلى مجموعة أوسع من المركبات المضادة للأحياء الدقيقة، وتستخدم لعلاج الالتهابات التي تسببها البكتيريا والفطريات وبعض الطفيليات. اضافة اعلان

وفي حين تستخدم في القضاء على البكتيريا، فإنها تُستخدم عادةً لعلاج الالتهاب الرئوي والإنفلونزا ونزلات البرد على الرغم من أن سببها الفيروسات.





العلاج بالمضادات الحيوية غير مفيد



بكتيريا خارقة



وقالت الدكتورة فاليريا شيفكو لصحيفة "جازيتا رو"، إنه ليس للفيروسات بنية تتأثر بالمضادات الحيوية. لذلك فإن هذه الأدوية ليس لها أي مفعول ضدها.وأضافت: "إن العلاج بالمضادات الحيوية غير مفيد، ومحفوف بمخاطر محتملة على الجسم وعلى البشر ككل. فقد يسبب تناول المضادات الحيوية لدى شخص معين، الإسهال وعدوى معوية شديدة - التهاب القولون الغشائي الكاذب والحساسية والجلد".وتابعت: "ويسهم العلاج غير المنضبط بالمضادات الحيوية في ظهور بكتيريا خارقة، تنتشر بين الناس، مقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة حاليًا، وفي حالة الإصابة بعدوى بكتيرية، لا يكون لدى الأطباء دواء في ترسانتهم، ما يعرض حياة المريض للخطر".ووفقا لشيفكو، تؤكد الدراسات الحديثة أن العدوى الفيروسية هي أمراض تشفى من تلقاء نفسها.