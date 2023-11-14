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خبير: 3 أسباب لارتفاع أسعار السيارات الجديدة (فيديو)

قيادة السيارة
السيارات
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أوضح خبير السيارات ماجد الشيخي ثلاثة أسباب وراء ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في والعالم والمنطقة بصفة عامة.

ارتفاع أسعار السياراتاضافة اعلان


وقال خلال مداخلة مع قناة "العربية": "بعض المصانع وشركات السيارات لديهم إشكالية في إنتاج السيارات ، حيث انخفض عدد إنتاج السيارات لديهم مقارنة بعدد السيارات التي كان يتم إنتاجها قبل أزمة كورونا".

كورونا وأسعار السيارات


وأضاف الشيخي "أن بعض المصانع رفعت أسعار السيارات لتعويض خسارتهم خلال الجائحة، وأيضا بعض الموردين لقطع السيارات رفعوا الأسعار وانعكس ذلك على رفع أسعار السيارات، بالإضافة لرفع الضريبة من 5 إلى 15%.
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني لبيع سيارات بجمرك ميناء جازان، وفق الضوابط والاشتراطات المحددة.

استبعاد بعض السيارات المعروضة في المنصة

ونوهت الهيئة على أنه قد يتم استبعاد بعض السيارات المعروضة في هذه المنصة في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.

شروط المشاركة في المزاد

1ـ دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
2ـ دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة
3ـ يجب على المشتري إخراج السيارات المباعة خلال (3) أيام برسم الوارد و (10) أيام للسيارات برسم الصادر، وسيتم إحتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى

المشاركة في مزاد سيارات التشليح
4ـ تقتصر المشاركة في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات
5ـ يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك


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