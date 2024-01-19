خبير: ورد الطائف كسر قاعدة العطور العالمية.. ويستحق براءة اختراع (فيديو)

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أكد الخبير والمختص في إنتاج الورد الطائفي راشد القرشي على أن ورد الطائف كسر قاعدة عالمية في صناعة العطور"، ونسعى إلى تسجيله كبراءة اختراع. اضافة اعلان





الورد الطائفي مميز عالميا بنسبة الماء المقطر



قصة الورد الطائفي عبر التاريخ



موعد موسم قطاف الورد الطائفي



تقطير الورد في القدور النحاسية



وقال في حوار مع قناة "الإخبارية" إن أفضل ما ينتج الآن ونفتخر فيه، وأصبح عنوان المحافظة، ورد الملوك، الإسبراي الذي أصبح الأفضل على مستوى العالم في مجال عطور الورد.وقد كسر القاعدة العالمية في نسبة الكحول، فلا يوجد في العالم يوجد به أقل من 70% كحول، ولكن ورد الطائف به 50% ماء ورد مقطر، وهذا نفتخر به كهوية للطائف.وأشار إلى أن رئيس هيئة الغذاء والدواء وجه بتسجيل هذا المنتج كبراءة اختراع، وهو ما نعمل عليه حاليا.تحمل زراعة الورد الطائفي قصة تاريخية امتدت لسنوات طويلة ماضية، فقد اكتسبت تلك الأزهار هويتها من منطقة الطائف الشهيرة بإنتاج الورد ذي اللون والرائحة الفريدة على مستوى العالم.في السياق، أكد المختص في زراعة وإنتاج الورد الطائفي محسن الثقفي، أنه مع بداية شهر مارس يبدأ موسم قطف الورد الطائفي.وقال في حديث إلى "العربية.نت" إن المزارعين في الطائف يقصون أشجار الورد في أول يوم من شهر يناير، ليبدأ الحصاد والقطاف بداية شهر مارس.وأضاف أن حصاد الورد يمر بثلاث مراحل في اليوم، الأولى "القطف" قبل شروق الشمس، والثانية "بالوزن" لمعرفة كمية الحصاد، وينتهي المزارعون بالمرحلة الثالثة ألا وهي "التقطير".وأوضح أنه يفضل أن تتم العملية الأخيرة في القدور النحاسية التي تستوعب من 10 آلاف إلى 20 ألف وردة في كل مرة.